Cadillac представил в Детройте изображения своего первого электромобиля - пока безымянного

Первый электромобиль марки Cadillac будет кроссовером. На рендерах видно машину с динамичным силуэтом в духе модели XT5 и футуристичным «слепым» передком.

В его основу ляжет совершенно новая платформа General Motors, разработанная специально для электромобилей. Президент Cadillac Стив Карлайл пообещал, что новая модель «соединит роскошь и инновации».

В компании уже обещают, что на этой платформе будет создан целый ряд моделей с разными типами кузовов. А гибкая архитектура позволит заложить модели с любым типом привода: передним, задним или полным.

Название будущего электромобиля пока не объявлено: оно станет известно лишь после полноценной премьеры машины, как и подробности технического плана.