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Bosch заплатит $131 млн для урегулирования претензий в США по «дизельному скандалу»
09:30 11.01.2019 |
Немецкий поставщик автозапчастей Robert Bosch GmbH выплатит около $131 млн, чтобы урегулировать претензии владельцев автомобилей с дизельными двигателями Fiat Chrysler и 47 штатов в США, сообщает Reuters.
Генеральные прокуроры 47 американских штатов проводили расследования в отношении участия Bosch в "дизельном скандале".
Bosch и его подразделение в США должны выплатить $98,7 млн 47 штатам, округу Колумбия, Пуэрто-Рико и Гуаму, а также $27,5 млн - 104 тыс. владельцев автомобилей Fiat Chrysler с дизельными двигателями.
Bosch также выплатит $5 млн группе генеральных прокуроров штатов.
Компания заявила, что она не берет на себя ответственность и не признает никаких обвинений в свой адрес, но согласилась на урегулирование, чтобы "избежать длительных и дорогостоящих разбирательств".
Bosch должен "отказаться от удовлетворения запросов на разработку программного обеспечения и программирование, которые могут привести к установке программного обеспечения с ошибками", заявила Генеральная прокуратура Нью-Йорка в рамках урегулирования.
Поставщик "обеспечил возможность" фальсификации данных о выбросах и должен был знать, что его клиенты будут использовать программное обеспечение ненадлежащим образом, отметила прокуратура.
Как сообщали "Вести.Экономика", Fiat Chrysler выплатит более $700 млн для урегулирования претензий Минюста США и автовладельцев, которые обвинили концерн в установке на дизельные автомобили ПО, позволявшего фальсифицировать данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах.
По данным Reuters, Fiat Chrysler выплатит $280 млн по искам автовладельцев, еще $311 млн Министерству юстиции США и $75 млн - властям штатов.
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