Представлена «дальнобойная» версия электрокара Nissan Leaf

На выставке CES в Лас-Вегасе компания Nissan представила «дальнобойный» Leaf e+ c батареей емкость 62 киловатт-часа.

Энергетическая плотность нового блока при сохранении прежних размеров выросла на 25 процентов, а запас хода электрокара по американскому EPA увеличился на 121,7 километра - до 364 километров.

Помимо нового аккумулятора, поддерживающего подключение к 70-киловаттным зарядкам (в пике до 100 киловатт), Nissan Leaf e+ получил более мощный электромотор - его мощность вместо 110 киловатт (150 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента) составляет 160 киловатт (218 сил и 340 Нм момента). Производитель заявляет, что время разгона до 80 и 120 километров в час сократилось на 13 процентов, а максимальная скорость выросла на 10 - до 158 километров в час.

В оснащение Nissan Leaf e+ вошел новый мультимедийный комплекс с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, поддерживающим свайп-жесты и скроллинг, и навигационная система с обновлением карт «по воздуху», планировкой маршрута «от двери до двери» и возможностью синхронизации между автомобилем и смартфоном.

В сентябре прошлого года в базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для электрокара Nissan Leaf второго поколения. В документе указано, что максимальный запас хода модели составит 270 или 285 километров, а в список оснащения войдет подогрев передних сидений, климат-контроль и камера заднего вида. Однако до сих пор модель на российский рынок официально не вышла.