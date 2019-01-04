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BMW украсила новую «восьмерку» кусочками метеорита
17:27 04.01.2019 |
Подразделение BMW Individual представила спецверсию купе M850i, которая получила название Night Sky («ночное небо»). Автомобиль создан в единственном экземпляре, а некоторые детали его интерьера украшены кусочками метеорита.
При создании модификации инженеры компании консультировались со специалистами Института внеземной физики имени Макса Планка. Частицами метеоритного камня украшена вся центральная консоль, кнопка запуска двигателя и шайба системы iDrive, селектор коробки передач, а также вставки на порогах автомобиля.
Для оформления других внешних и внутренних деталей купе использовалась так называемая Видманштеттенова структура. Она отличается геометрически правильным расположением элементов, которые можно увидеть на спиле настоящего метеорита. На спецверсии похожий рисунок можно увидеть в прошивке кресел, на корпусах зеркал и вставках на передних крыльях.
В центральный подлокотник встроены светодиоды, повторяющие созвездия. Кроме того, «восьмерку» оснастили напечатанными на 3D-принтере тормозными суппортами, которые были разработаны BMW Motorsport. Они весят на 30 процентов меньше стандартных механизмов.
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