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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Самые ожидаемые электромобили 2019-2020

09:20 27.12.2018 |

Транспорт

Ожидается, что новые модели электромобилей, которые появятся на рынке в 2019-2020 годах, поразят потребителей своей технологичностью, экономичностью и большими запасами хода. Данный список из 18 электрокаров напомнит, что это будут за автомобили, и чего от них стоит ожидать.

2019 Audi E-Tron

 

Предполагается, что просторный пятиместный кроссовер Audi E-Tron благодаря 95-киловаттной батарее получит запас хода в 400 км. Ориентировочная цена $80000.

2019 Hyundai Kona Electric

 

Полностью электрическая версия небольшого кроссовера-внедорожника Hyundai Kona Electric дебютирует в 2019 году. Базовая версия будет оснащаться батареей на 39 кВт*ч, что обеспечит запас хода в 290 км, флагманская - 64-киловаттной батареей с диапазоном на 450 км. Объявленная цена базовой версии - $29 600.

2018-2019 Jaguar I-Pace

 

I-Pace стал первым электрокаром бренда Jaguar, и это определенно крутой среднеразмерный кроссовер. Литий-ионная батарея емкостью 90 кВт*ч обеспечивает запас хода в 377 км. А два электродвигателя совокупной мощностью 395 л.с. дают способность разгоняться до сотки всего за 4,5 с. Цена - $70 000 - $80 000.

2019 KIA Niro EV

 

Полностью электрическая версия компактного кроссовера Kia появится на рынке в начале 2019 года. Оснащенный 64-киловаттной батареей и 200-сильным электродвигателем, автомобиль сможет проезжать на одном заряде около 385 км. А стоить будет ориентировочно чуть более $30 000.

Nissan Leaf E-Plus 2019

 

Nissan заявляет, что концу 2019 года представит дальнобойную версию Leaf с 60-киловаттной батареей и ориентировочным запасом хода более 300 км. Подробностей об этом авто пока нет, но ожидается, что его цена будет колебаться в пределах $30 000 - $37 000.

2019 базовая версия Tesla Model 3

 

Несмотря на задержку выпуска долгожданного электрокара от Теслы, базовая версия Model 3 с запасом хода в 354 км и стоимостью $35 000 сможет наконец поступить в продажу в течение 2019 года.

2020 Aston Martin Rapide E

 

Известный британский производитель экзотических спорткаров, как ожидается, представит первый электрический пятидверный лифтбек до 2020 года. Основанный на базе популярного Rapide, он получит два электродвигателя совокупной мощности 610 л.с., запас хода чуть более 320 км, и способность разгоняться до сотни менее чем за 4 с. Производство будет ограничено всего 155 экземплярами, а автомобиль будет продаваться по цене около $260 000.

2020 Bollinger B1

 

В конце 2019 года появится электрический полноприводный внедорожник Bollinger B1 с батареей в 120 кВт-ч. Запас хода обещают в 320 км. До 100 км/ч такой автомобиль разгонется за 4,5 секунды. Позже на его базе сделают электрический пикап.

2020 KIA Soul EV

 

Прибытие на рынок модернизированной версии стильного компактного хэтчбека Kia ожидается в 2020 году.

По последней информации, его оснастили полимерным литий-ионным аккумулятором емкостью 64 кВт*ч, тягой в 201 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Дальность пробега нового Soul пока точно неизвестна, но производитель уверяет, что ее значение будет приближено к 484 км. Цена не оглашалась, но предположительно будет стартовать с $40 000.

2020 Mercedes-Benz EQC

 

Mercedes «откупорит» рынок электрокаров своей стильной моделью компактного кроссовера EQC, который оснастят двумя электромоторами совокупной мощности 400 л.с. Это позволит ему набирать скорость до 100 км/ч буквально за 5 с, а батарея емкостью 80 кВт*ч наделит способностью проезжать на одном заряде до 450 км. Ориентировочная цена - $80 000.

2020 Mercedes-Benz eSprinter

 

Коммерческий фургон Mercedes-Benz eSprinter обещают вывести на рынок в 2020 году. Первоначально было объявлено, что этот городской грузовой электрокар получит весьма небольшой запас хода - 150 км. Однако, с месяц назад Илон Маск намекнул на сотрудничество с Daimler, и желание оснастить электрический Sprinter 200-киловаттной батареей. Если это произойдет, то фургон сможет обрести чуть ли не 500-километровый запас хода. И, конечно, от этого будет зависеть и цена автомобиля.

2020 Mini Electric

 

Знаменитый бренд готовит выпуск полностью электрической версии купе Mini Electric на конец 2019 года. Сообщается, что в нем, вероятно, будет стоять электромотор от BMW i3. Если это случится, Mini Electric получит тягу 170 «лошадей» и умение достигать сотни за 7,3 с, развивая при этом максимальную скорость 150 км/ч. Тогда запас хода «крохи» может составить 320 км. Цена пока неизвестна.

2020 Polestar 2

 

Новая линейка высокопроизводительных электрифицированных моделей от Volvo дебютирует в 2020 году, получив название Polestar. В то время как Polestar 1 стал гибридным купе, Polestar 2 обещает быть полностью электрическим седаном.

Дебют электрокара, как ожидается, состоится на автосалоне в Женеве в марте 2019 года.

Предполагается, что электромобиль получит силу 400 «лошадок», и сможет на одном заряде преодолевать до 560 км. Цена автомобиля составит от $40 000 до $66 000.

2020 Porshe Taycan

 

Первым электромобилем Porsche станет ультратехнологичный четырехдверный спорткар. При обещанном диапазоне более 480 км два синхронных двигателя будут генерировать мощность свыше 600 л.с.. Это позволит Taycan разгоняться до 100 км/ч примерно за 3,5 с. Но, и увеличит его стоимость до $90 000 и выше.

2020 Rivian R1T

 

Еще один начинающий, но очень потенциальный производитель электромобилей - стартап Rivian планирует начать продавать свой электропикап, начиная с 2020 года. Предполагается, что R1T будет наделен 640-километровым запасом хода (с батареей максимальной емкости), разгоном за 3 с, и отличными внедорожными способностями. Цена на него составит от $69 000 до $100 000.

2020 Tesla Roadster

 

Tesla Roadster обещает прийти на рынок в 2020 году, поразив всех своейпроизводительностью.

Тесла утверждает, что запас хода электрокара дойдет до гигантских 1000 км, разгона до сотни за 1,9 с, а максимальная скорость будет зашкаливать за 400 км/ч.

Стоимость первых 1000 экземпляров составит не менее $250 000, в дальнейшем цену планируется снизить до $200 000.

2020 Tesla Model Y

 

Если с самой компанией Тесла до 2020 года все будет хорошо, то в этом же году обещан выход еще одного суперэлектромобиля - кроссовера Model Y. Это будет кроссовер-версия электрокара Model 3, оснащенная двумя 258-сильными (192 кВт) моторами, батареей на 60 кВт*ч и 350-километровым запасом хода, или батареей на 85 кВт*ч и диапазоном до 500 км. Предварительно озвученная цена на базовую версию - менее $40 000.

Volkswagen ID 2020

 

По сообщениям, первым из серии доступных по цене электромобилей Volkswagen станет небольшой хэтчбек, называемый ID. Его планируют оснастить электродвигателем мощностью 168 л.с. и запасом хода от 400 до 600 км. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 8 с, а его цена будто бы будет меньшей, чем у Теслы - $27 000-$28 000.
По материалам: ЭлектроВести
 

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