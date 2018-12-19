В Швейцарии в следующем году начнут строить линию Hyperloop, в которой капсулы смогут перемещаться со скоростью 900 км/ч

Если с первой коммерческой линией Hyperloop всё более-менее понятно, она, вероятно, откроется в ОАЭ, то вот с планами касательно Европы внятных данных ранее не было. Было множество разговоров о том, где в Европе можно продолжить первую линию, но никакой из вариантов не претендовал на первенство.

Если верить источнику, первая ветка «вакуумного поезда» будет построена в Швейцарии. Только вот она не будет пассажирской. Первая ветка в Швейцарии будет построена для исследований. И нет, в данном случае речь не о простом испытательном треке, которые уже существуют. Хотя ветка и будет использоваться лишь для исследований, а её протяжённость составит всего 3 км, капсулы внутри её тоннеля смогут передвигаться со скоростью 900 км/ч, то есть близко к максимальным расчётным значениям для данной технологии.

Строительство трассы должно начаться во второй половине следующего года, а расположится она на территории муниципалитета Колломбе-Мюра.



