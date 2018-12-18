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В Украине упростили регистрацию автомобилей
16:17 17.12.2018 |
Кабинет министров внес изменения в постановление о государственной регистрации транспортных средств. Ряд услуг теперь будуть предоставлять автовладельцам в упрощенной форме. Об этом сообщается на странице Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД в Facebook.
Согласно изменениям, регистрация новых транспортных средств и устанавливаемого газобаллонного оборудования не предусматривает обязательный экспертный осмотр. Отменяется он также при передаче авто во временное пользование и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных, например, места жительства владельца.
Все эти услуги теперь будут осуществлять исключительно администраторы сервисных центров.
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