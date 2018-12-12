Tesla через суд требует от бывшего сотрудника $167 млн

Американский производитель электромобилей Tesla намерен отсудить у бывшего инженера Мартина Триппа более $167 млн.

Как сообщает CNBC, компания подала иск еще летом, однако пока положительного результата так и не добилась.

Сумма имеет отношение к падению цен акций из-за заявлений, сделанных Триппом. Ранее он заявил журналистам, что Tesla установила на машины, которые собирались в штате Невада, поврежденные модули батарей.

Адвокат бывшего сотрудника Tesla заявил, что претензии о возмещении ущерба абсурдные.

Сам Мартин Трипп, уволенный из Tesla 19 июня, подал встречный иск против компании на $1 млн.

Работник утверждает, что из-за ложных обвинений Tesla и публичных высказываний ее основателя Илона Маска, ему пришлось переехать. По его словам, он стал получать "многочисленные угрозы", что привело к эмоциональному стрессу и проблемам со здоровьем.

Он требует от компании опровергнуть распространяемую о нем информацию и выплатить ему компенсацию в размере $1 млн.