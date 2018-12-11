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В Финляндии запустили первый в мире беспилотный паром
19:03 11.12.2018 |
Технологическая компания Rolls-Royce и паромная компания Finferries совместно разработали беспилотные технологии для мореходства в Финляндии, в архипелаге Турку.
Во время рейса Falco пассажиры и экипаж стали участниками первого в мире путешествия на беспилотном пароме.
Паром Falco, перевозящий около 50 автомобилей, на данный момент служит в качестве запасного судна. На нем установлена беспилотная технология, разработанная в центре по исследованиям и разработке продукции Rolls-Royce в Турку.
С помощью новейших технологий паром движется автономно или с помощью системы дистанционного управления. В головной конторе Finferries в Турку построен центр дистанционного управления судами. В центре стоит капитанский мостик, с которого можно следить за судном в режиме реального времени. Автономную технологию тестировали на Falco, и тестирование еще продолжается.
«Паром с помощью информационных технологий ходит совершенно автономно по заданному заранее маршруту. Он смог избежать столкновений с другими транспортными средствами и удачно причалил к берегу», - говорит директор по вопросам безопасности компании Finnferries Паси Руус.
В Finnferries верят, что новые технологии помогают сократить влияние человеческого фактора.
"Мы верим, что улучшаем безопасность, энергоэффективность и надежность наших судов", - говорит исполнительный директор компании Матс Русин.
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