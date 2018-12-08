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Представлен новый хэтчбек Skoda Scala
23:11 07.12.2018 |
Длинная череда тизеров, которыми фирма Skoda привлекала публику к новой модели, закончилась официальной премьерой хэтчбека Scala: она состоялась на специальном мероприятии в Тель-Авиве.
Новый автомобиль формально приходит на смену хэтчбеку B-класса Rapid Spaceback, но фактически занимает новую нишу в гольф-классе: его конкурентами будут Peugeot 308, Ford Focus и Opel Astra. Ведь по размерам Scala заметно превосходит и Spaceback, и Volkswagen Golf седьмого поколения. Она длиннее Гольфа на 107 миллиметров (4362 миллиметра), на 6 миллиметров уже (1793 мм), а колесная база больше на 12 миллиметров (2649 миллиметров).
При этом салон Скалы практически не уступает Октавии по простору. Багажник, естественно, скромнее - но его объем больше, чем у Спейсбека и Гольфа. По данным официальных замеров, объем составляет 467 литра. А если сложить задний диван, он достигнет 1410 литров.
Дизайн новинки в основном повторяет концепт-кар Vision RS. Skoda Scala - первая работа нового шеф-дизайнера марки Оливера Штефани. Тем не менее, внешность решена в привычном для Шкоды духе - обращают на себя внимание разве что агрессивно зауженные фары и крупные задние фонари с интересной внутренней графикой.
А вот интерьер выполнен в полностью новом стиле. Внутри - сверхлаконичные обводы передней панели с широкой цветной накладкой и торчащий из нее «планшет» мультимедийной системы. Предусмотрено три варианта экрана: 6,5, 8 или 9,2 дюйма. Дефлекторы системы вентиляции переехали вниз, по примеру других новых машин концерна Volkswagen (например, Polo шестого поколения).
В списке опций - двухзонный климат-контроль, виртуальный щиток, полностью светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша. Система безопасности включает в себя девять надувных подушек, в том числе боковые для пассажиров второго ряда.
Хотя Scala и относится к тому же классу C, что и Volkswagen Golf и Skoda Octavia, в ее основу положена иная, более простая платформа - «малолитражная» MQB-A0 от нового Volkswagen Polo вместо более продвинутой MQB. В её конструкцию заложена только полузависимая задняя подвеска, а привод - исключительно передний.
Skoda Scala получит четыре варианта силовых агрегатов. Это трехцилиндровый турбомотор 1.0 TSI в двух градациях по мощности (95 или 115 сил), четырехцилиндровый двигатель 1.5 TSI (150 сил), а также 115-сильный дизель 1.6 TDI (115 л.с.). Младший мотор сочетается с пятиступенчатой ручной коробкой, остальные - с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» DSG. Кроме того, на некоторых рынках предложат газовую версию с мотором 1.0 G-Tec мощностью 90 сил.
Выпуск нового хэтчбека развернут на заводе в Млада-Болеславе, продажи в Европе стартуют в первом полугодии 2019 года.
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