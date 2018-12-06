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Первый электрический Bentley не будет спорткаром
21:11 06.12.2018 |
Первый серийный электрокар Bentley появится только после создания новых типов аккумуляторов. В частности, речь идет о батареях с высокой плотностью хранения энергии. Современные технологии, по мнению главы британской марки Адриана Холмарка, ограничивают размеры автомобиля и не подходят для премиального сегмента. При этом первой электрической моделью марки будет не спорткар.
Прорыв в батарейных технологиях произойдет не ранее 2023 - 2025 года, считает Холмарк. Их использование в первом полностью электрическом Bentley позволит привлечь новых клиентов, которые раньше вообще не покупали роскошные автомобили. При этом, отмечает Холмарк, из нынешних владельцев Bentley рассматривают возможность приобретения электрокара около 40 процентов.
Известно, что первый батарейный Bentley не будет спорткаром. «Мы говорили о спорткарах в прошлом, но сейчас нет уверенности, что они нужны, - говорит Холмарк - Volkswagen Group и так выпускает их в достаточном количестве». Глава компании намекает, что с помощью новой модели бренд попытается переосмыслить в современном ключе классический гранд-турер, представив электрокар с очень большим запасом хода.
В марте прошлого года на автосалоне в Женеве Bentley представила концептуальный родстер EXP 12 Speed 6e, оснащенный полностью электрической силовой установкой. По данным производителя, запаса хода прототипа должно было хватить на поездку из Лондона в Париж (около 500 километров) или из Милана в Монако (около 400 километров).
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