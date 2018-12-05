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Honda возродила модель Passport
23:26 04.12.2018 |
На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера нового кроссовера Honda, вместе с которым в американскую линейку марки вернулось имя Passport. Модель займёт пустующую нишу между CR-V и Pilot. От последнего вседорожнику досталась силовая установка, полный привод и селектор режимов движения.
Новый Passport призван стать самым утилитарным кроссовером в модельном ряду Honda. Об этом свидетельствуют некрашеные секции бамперов, пластиковые расширители колёсных арок, поперечины на крыше для крепления грузов, короткий задний свес и увеличенный до 213,4 миллиметра дорожный просвет. Для сравнения, клиренс американских CR-V и Pilot насчитывает 208 и 185 миллиметров соответственно.
Производителем новинка позиционируется как автомобиль для приключений с проходимостью внедорожника и хорошими буксировочными возможностями. Углы въезда и съезда кроссовера составляют 20,6 и 26,8 градуса, максимально допустимая масса прицепа - 2268 килограммов.
В основе Honda Passport лежит платформа Global Light Truck со стойками MacPherson спереди и многорычажной подвеской сзади. Компоненты шасси и несущего кузова унифицированы с Pilot и пикапом Ridgeline. По габаритам новый кроссовер немного превосходит Jeep Grand Cherokee, а его колесная база такая же, как у донорского «Пилота» - 2819 миллиметров. Известен и объем багажника: по американскому стандарту SAE J1100 - от 1167 до 2206 литров. Под полом есть отсек для хранения снаряжения и мелких вещей. Его объем - 70,8 литра.
Впрочем, общая с Pilot у «Паспорта» не только платформа, но и двигатель. Это 3,5-литровый V6 мощностью 284 лошадиные силы и 355 Нм крутящего момента. Коробка - девятидиапазонный автомат собственной разработки Honda. Опциональный полный привод i-VTM4 также позаимствован у «Пилота»: он способен передавать до 70 процентов момента на заднюю ось и полностью направлять его на одно из колес. В помощь ему предложена система контроля тяги Intelligent Traction Management (ITM) с четырьмя режимами работы.
В список стандартного оснащения Honda Passport входят 20-дюймовые колеса с всесезонными покрышками, полностью светодиодная оптика, цифровая приборная панель, дистанционный запуск двигателя, кресло водителя с электрорегулировками в восьми направлениях, трехзонный климат-контроль, тканевая обивка сидений и мультимедийная система с пятидюймовым дисплеем. Кроме того, базовым для Passport стал набор Honda Sensing, в состав которого вошли активный круиз, системы удержания в полосе, мониторинга слепых зон и предотвращения фронтальных столкновений.
За доплату кроссовера можно укомплектовать мультимедийным комплексом Display Audio, совместимым с Apple CarPlay и Android Auto, 590-ваттной аудиосистемой премиум класса, точкой доступа 4G LTE Wi-Fi, поддерживающей подключение до семи устройств, электроприводом двери багажника, подогревом первого и второго ряда сидений, вентиляцией кресел и беспроводной зарядкой для смартфонов.
Новый Passport разработан совместными усилиями двух исследовательских центров Honda в Калифорнии и Огайо. Сборку кроссовера наладят на заводе марки в Алабаме. Продажи модели на американском рынке начнутся в начале следующего года.
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