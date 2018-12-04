Финансовые новости
- |
- 04.12.18
- |
- 00:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Показан роскошный Lincoln Aviator с семью местами и подвеской «с глазами»
18:41 03.12.2018 |
Новый Lincoln Aviator дебютировал в Лос-Анджелесе сразу в двух версиях: обычной и гибридной Grand Touring. Внедорожник получил систему управления со смартфона, кресла с регулировками в 30 направлениях и массажем, а также адаптивную подвеску с режимом «приветствия» и камерой для сканирования дороги.
Внешне новый Lincoln Aviator почти не отличается от концепта, представленного весной на нью-йоркском автосалоне. Габаритные размеры автомобиля пока не уточняют, однако по неофициальной информации, в длину «Авиатор» превосходит Cadillac Escalade и BMW X7. Также известно, что у него будут два варианта компоновки салона: 2+3+2 и 2+2+2.
Под капотом Lincoln Aviator установлена трехлитровая «битурбошестерка», совмещенная с 10-диапазонным «автоматом» SelectShift. Отдача двигателя составляет 406 лошадиных сил и 542 Нм крутящего момента. На гибридном Grand Touring агрегат 3.0 V6 дополнен электромотором, а суммарная отдача доведена до 456 сил и 813 Нм момента.
Для внедорожника предусмотрено пять профилей движения: Normal, Conserve, Excite, Slippery и Deep Conditions. У гибрида их семь, так как к основным добавляются режим движения на электротяге Pure EV и экономящий заряд Preserve EV. Адаптивная пневматическая подвеска может не только подстраиваться к дороге при помощи передней камеры, но и может уменьшать дорожный просвет «Авиатора» для удобства посадки и погрузки.
Цифровая приборная панель с диагональю 12,3 дюйма и возможностью настройки графики входит в стандартное оснащение. Через приложение Lincoln Way владелец может активировать функцию Phone As A Key и использовать смартфон для разблокировки дверей, открытия багажника, а также запуска двигателя. Виртуальный ключ можно размножить до четырех и передать друзьям или родственниками.
Пакет опций Lincoln Black Label предусматривает несколько вариантов тематической отделки салона: Flight посвящена авиации, Chalet - горным склонам, а Destination - путешествиям. Они отличаются цветом используемой кожи и аппликациями на декоративных вставках. Среди опций - 3D-аудиосистема Revel Ultima с 28 динамиками.
Старт продажи Lincoln Aviator запланирован на вторую половину 2019 года. Цены пока не сообщаются.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Объем розничного кредитования в Украине в 2019г может вырасти на 30-40% - банкиры
|Глава газового бизнеса «Нафтогаза» Андрей Фаворов: Мне приписывают высокие кабинеты от ЦРУ до Кремля
|Почему преемница Меркель атаковала «Северный поток-2»
|Почему в ФСБ радуются грузинскому вояжу Семенченко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Показан роскошный Lincoln Aviator с семью местами и подвеской «с глазами»
|Новое исследование показало нулевой успех блокчейн-проектов в секторе международного развития
|Ученые из Швеции получили молекулу железа, которая может в фотоэлементах заменить редкие дорогие металлы
|Новой Mazda3 добавили мотор с воспламенением от сжатия и полный привод
|Facebook рассматривала возможность продавать данные пользователей
|Сеть отелей Marriott сообщила об утечке данных 500 млн клиентов
|Daimler начнёт производство электромобилей в Китае в 2019 году
Это интересно
|Технологию гибких экранов Samsung незаконно продали китайцам
|Спорткар Porsche 911 восьмого поколения распознаёт мокрую дорогу
|ЕС усиливает безопасность автотранспорта
|DJI Osmo Pocket — маленький убийца спортивных камер
|Microsoft выиграла контракт с армией США на $479,2 млн
|Представлен обновленный флагманский седан Genesis
|Toyota сделала самую экономичную «Короллу» в истории