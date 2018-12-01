Финансовые новости
- |
- 01.12.18
- |
- 00:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Новой Mazda3 добавили мотор с воспламенением от сжатия и полный привод
23:21 30.11.2018 |
На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялся дебют седана и хэтчбека Mazda3 нового поколения. Модель изменилась внешне, получила инновационный двигатель SkyActiv-X с воспламенением горючей смеси сжатием, как на дизелях, и полный привод i-Activ AWD с муфтой подключения задней оси.
«Тройка» нового поколения построена с применением структурной архитектуры Skyactiv-Vehicle с набором закольцованных соединений, повышающих жесткость кузова, и специально созданными демпфирующими зонами, гасящими энергию удара и вибрации. Спереди используются стойки MacPherson, сзади - заново спроектированная торсионная балка (на машинах предыдущего поколения была многорычажка). Подвеска получила измененную геометрию и втулки со сферической внутренней частью.
Для уменьшения акустической и вибрационной нагруженности в новой Mazda3 оптимизирован вертикальный ход колес, в потолке и напольных ковриках используется дополнительный шумопоглощающий слой. Пол машины сделан с применением технологии «двух стенок», когда между кузовом и внутренней обшивкой остается свободное пространство, заполненное волоконным материалом.
Гамма двигателей новинки будет состоять из «атмосферников» нынешнего семейства Skyactiv-G объемом 1,5, 2,0 и 2,5 литра, 1,8-литрового дизеля Skyactiv-D и сверхэкономичного бензинового мотора Skyactiv-X объемом 2,0 литра с приводным нагнетателем и технологией SPCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition, «воспламенение от сжатия, управляемое искровым зажиганием»). Характеристики агрегатов пока держатся в секрете. Коробки передач - шестиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат».
Также у Mazda3 нового поколения появился полный привод i-Activ AWD. Прежде он был прерогативой машин для японского рынка. Трансмиссия будет работать в тандеме с системой G-Vectoring Control Plus, варьирующей тягу двигателя в зависимости от угла поворота руля, скорости и действующих на автомобиль ускорений, и сможет контролировать вертикальную загрузку колес.
В оснащение модели вошла аудиосистема с восемью динамиками, которую за доплату можно заменить комплектом Bose с дополнительным центральным спикером, парой задних сателлитов и сабвуфером. Набор ассистирующих систем i-Activsense включает инфракрасную камеру для контроля состояния водителя и уровня его внимания, систему слежения за автомобилями, двигающимися в поперечном направлении спереди, пробочный круиз-контроль.
Рыночный дебют новой Mazda3 состоится в начале следующего года. Сначала модель поступит к дилерам марки в США и Канаде. Детальные характеристики будут объявлены ближе к старту продаж.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке 30 ноября опустили после спекуляций и ажиотажа
ТОП-НОВОСТИ
|Обыски у «Паши-мерседеса»: Зачем СБУ трясет московских попов
|Сюрпризы от Варфоломея. От кого и зачем прячут текст Томоса
|Удастся ли Украине перекрыть Путину Босфор
|Еврокомиссия одобрила выделение €500 млн первого транша макрофинансовой помощи Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новой Mazda3 добавили мотор с воспламенением от сжатия и полный привод
|Facebook рассматривала возможность продавать данные пользователей
|Сеть отелей Marriott сообщила об утечке данных 500 млн клиентов
|Daimler начнёт производство электромобилей в Китае в 2019 году
|NASA выбрало девять компаний для доставки грузов на Луну
|Технологию гибких экранов Samsung незаконно продали китайцам
Это интересно
|DJI Osmo Pocket — маленький убийца спортивных камер
|Microsoft выиграла контракт с армией США на $479,2 млн
|Представлен обновленный флагманский седан Genesis
|Toyota сделала самую экономичную «Короллу» в истории
|В России хакеры легализируют украденные деньги через приставов
|Xiaomi и IKEA стали партнерами в области искусственного интеллекта и интернета вещей
|США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?