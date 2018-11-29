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Представлен обновленный флагманский седан Genesis
23:34 28.11.2018 |
Премиальная марка Genesis, входящая в состав Hyundai Motor Group, представила в Корее обновленную версию флагманского седана G90. Модель получила совершенно другой дизайн, расширенный перечень вариантов окраски кузова и новое оснащение.
Внешность обновленного Genesis G90 развивает концепцию «атлетической элегантности». Модель можно отличить по характерной решетке радиатора в форме геральдического щита, четырехсекционным фарам и задним фонарям, символизирующим крылья с логотипа Genesis. Оптика и 19-дюймовые колеса с шумопоглощающим слоем украшены фирменным узором G-Matrix, вдохновением для которого стал свет, отраженный от внутренних граней бриллианта.
В список оснащения флагманского седана Genesis вошла мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Mirror Link, а также активная система шумоподавления. Впервые для Genesis карты навигационной системы и программное обеспечение мультимедийного комплекса можно обновлять «по воздуху».
В базе G90 получил 10 подушек безопасности, систему удержания в полосе с функцией активного подруливания, контроля поперечного трафика при движении задним ходом, избежания фронтальных столкновений с возможностью определения велосипедистов и функция безопасного открытия дверей, предупреждающую о приближении автомобиля.
Гамма двигателей Genesis G90 для корейского рынка останется прежней. Седан будет оснащаться «атмосферниками» 3.8 V6 (309 сил) и 5.0 V8 (413 сил), а также 370-сильной «турбошестеркой» 3.3.
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