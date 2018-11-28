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Новый кабриолет Bentley Continental GTC получил «твидовую» крышу
19:20 27.11.2018 |
Компания Bentley представила открытый вариант модели Continental GT нового поколения, получивший традиционный индекс GTC. Для автомобиля впервые можно будет заказать мягкую крышу в новом цвете, который производитель называет современной интерпретацией традиционного британского твида.
По сравнению с предшественником кабриолет стал на пять процентов жестче, на три процента тише и немного легче, хотя все равно весит почти две с половинной тонны - 2414 килограммов (для сравнения, масса нового купе Continental GT достигает 2244 килограммов). Крыша открывается и закрывается за 19 секунд, причем проделать эти операции можно на скорости до 50 километров в час.
Кабриолет оснащается шестилитровым двигателем W12 с двумя турбинами, который выдает 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. С места до 100 километров в час двухдверка разгоняется за 3,8 секунды - всего на одну десятую секунды дольше купе. Максимальная скорость та же, что и двухдверки - 333 километра в час.
В оснащение машины входит мультимедийная система с 12,3-дюймовым дисплеем, система ночного видения, 2200-ваттный аудиокомплекс Naim с 18 динамиками, светодиодные матричные фары.
В Великобритании кабриолет стоит от 175 тысяч фунтов стерлингов - на 18,4 тысячи дороже купе.
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