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Nissan может пересмотреть альянс с Renault из-за неравноправных отношений
09:41 26.11.2018 |
Гендиректор Nissan Хирото Сайкава заявил, что японский гигант может пересмотреть альянс с французской Renault после ареста их бывшего руководителя Карлоса Гона, об этом пишет японская газета Kyodo со ссылкой на источник в Nissan.
По данным издания, Сайкава пояснил на собрании сотрудников компании, что отношения между компаниями "не равные".
Газета отмечает, что Renault принадлежат 43,4% акций в Nissan, которая в свою очередь владеет лишь 15% акций французского предприятия, но без прав на голосование.
В минувший понедельник председатель совета директоров и президент автоконцерна Nissan Карлос Гон, а также его правая рука в компании Грег Келли были арестованы в Японии по подозрению в занижении доходов.Прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении отдельного дела против компании как юридического лица. Основанием для этого может стать тот факт, что Гон долго не указывал часть своих доходов, при активном участии высокопоставленных сотрудников компании.
Ранее сообщалось, что Гон приобрел недвижимость в Париже, Бейруте, Рио-де-Жанейро и Амстердаме на деньги компании. Их приобретение никак не было обусловлено служебной или коммерческой необходимостью, они находились в пользовании Гона и его семьи. Покупку и обустройство квартир Nissan оценивает в несколько миллиардов иен (несколько десятков миллионов долларов). Компания посчитала, что в таком случае Гон был обязан указать их в декларации о доходах, так как использовал средства компании в своих личных целях.
Концерн предоставил эту информацию в прокуратуру. Приобретение недвижимости проходило при непосредственном участии Келли. Он давал распоряжения исполнительным директорам об оформлении сделки как покупку квартир на корпоративные средства. Прокуратура смогла договориться с несколькими из них о том, что им будут сделаны поблажки в случае предоставления информации и сотрудничества со следствием.
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