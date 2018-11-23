Изобретен генератор для кораблей, который преобразует выхлопы в электричество

Разработка компании Bowman Power Group позволяет водному транспорту сократить на 7,8% в год расходы на топливо. Это значит, что установка генератора не только сохраняет окружающую среду, но еще и окупается примерно за 2,3 года.

Генератор от британской инженерной компании Bowmen можно поставить на уже эксплуатируемые корабли, чтобы увеличить их эффективность.

«В случае с дизельными или бензиновыми двигателями 30-40% энергии теряется через выхлопную трубу и никак не используется», - рассказал Engineer глава Bowmen Шинри Шимко.

Инженерам удалось разработать турбину, которая вращается от потока выхлопных газов, превращая ту энергию в электричество.

Устройство прошло все этапы тестирования - от компьютерных моделей до прототипов.

Разработка электрогенератора стоила почти $2 млн и была частично профинансирована британским агентством по инновациям. В проекте участвовали Rolls-Royce Power Systems и ученые из Университетского колледжа Лондона.

Bowmen ведет переговоры о продаже генератора двум производителям двигателей для кораблей, а также крупному оператору паромов.