Новый Range Rover Evoque стал первым автомобилем с технологией «прозрачного капота»

Компания Jaguar Land Rover официально представила премиальный кроссовер Range Rover Evoque нового поколения, буквально изобилующий самыми современными технологиями и «умными» системами.

Автомобиль создан на базе передовой архитектуры Premium Transverse Architecture (PTA), разработанной специально для машин с гибридными силовыми установками. Новинка будет доступна как в версиях с бензо-электрической силовой платформой, так и в версиях с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями. Мощность в зависимости от модификации может достигать 300 лошадиных сил, крутящий момент - 430 Н·м.





Система Adaptive Dynamics, сочетающая интеллектуальные датчики и регулируемые амортизаторы, анализирует дорожные условия каждые 100 миллисекунд. Система постоянно адаптирует настройки амортизаторов под дорожное покрытие для максимально комфортной езды.

Задняя подвеска Integral Link распределяет продольное и поперечное усилия для лучшей управляемости, обеспечивая полный комфорт и уверенность на дороге. Передняя подвеска MacPherson Hydrobush получила заполненные жидкостью втулки, что позволяет минимизировать вибрации колёс на высоких скоростях, передающиеся на рулевое колесо.





Кроссовер получил фирменную систему Terrain Response 2, которая доступна в качестве стандартного оборудования. Она позволяет водителю выбрать не только один из четырёх режимов («Комфорт», «Песок», «Трава-Гравий-Снег» и «Грязь и колея»), способствующих оптимизации динамики и проходимости, но и предлагает новый автоматический режим (Auto), который даёт возможность установить наиболее подходящие для тех или иных условий настройки и автоматически отрегулировать распределение крутящего момента для оптимального сцепления с поверхностью.

Дорожный просвет автомобиля составляет 212 мм, а угол въезда и угол съезда - 25 и 30,6 градусов соответственно. Максимальная глубина преодолеваемого брода теперь составляет 600 мм.

Ещё одна любопытная система - зеркало заднего вида ClearSight, способное трансформироваться в видеоэкран высокого разрешения. Если пассажиры заднего ряда или громоздкие предметы затрудняют обзор, водитель может одним нажатием кнопки вывести на зеркало изображение с камеры, расположенной вверху на задней части автомобиля.

Кроссовер оборудован мультимедийным комплексом Touch Pro Duo. Он сочетает два 10-дюймовых сенсорных экрана высокого разрешения, 12,3-дюймовый щиток приборов и полноцветный проекционный дисплей. Системы Apple CarPlay и Android Auto поддерживают связь со смартфоном, роутер 4G/Wi-Fi обеспечивает доступ в Интернет, а средства InControl Remote позволяют оставаться на связи с автомобилем из любой точки мира.

Новый кроссовер стал первым автомобилем Land Rover с технологией Smart Settings, которая использует алгоритмы на базе искусственного интеллекта, позволяющие анализировать привычки владельца и удобные ему настройки. Машина способна контролировать положение рулевого колеса, регулировки кресла, режимы климат-контроля, а также запоминать музыкальные предпочтения.

Разумеется, предусмотрен широчайший набор передовых систем помощи водителю. Он включает функции активной безопасности, такие как система удержания полосы движения (Lane Keep Assist), система автономного экстренного торможения (Autonomous Emergency Braking) и система контроля степени усталости водителя (Driver Condition Monitor).