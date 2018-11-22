Немецкая Varta планирует выпускать батареи для электромобилей

Немецкий производитель аккумуляторов Varta готовится к массовому производству литий-ионных батарей для электромобилей, стремясь превзойти азиатских лидеров в этом секторе.

Для этих целей Varta, которая в настоящее время специализируется на производстве батарей для больших систем хранения солнечной энергии, договорилась о сотрудничестве с Фраунгоферовским научно-исследовательским институтом Германии.

Для подобных инициатив правительство Германии выделило €1 млрд. Главная цель программы - поддержка отечественных компаний, которые хотят производить батареи для электромобилей, чтобы уменьшить зависимость от азиатских поставщиков. Кроме того власти Германии хотят защитить рабочие места от рисков, связанных с переходом от производства ДВС.

Главное преимущество Varta заключается в том, что она является единственной компанией в Германии, имеющей опыт массового производства батарей.

На данный момент уже известно о строительстве 6 новых заводов по производству аккумуляторов на территории Германии. Будут строить как местные компании, так и китайские.