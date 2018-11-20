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На автосалоне в Гуанчжоу Chevrolet представил концепт-кар FNR-CarryAll
17:57 20.11.2018 |
На автосалоне в китайском Гуанчжоу компания Chevrolet представила концепт-кар FNR-CarryAll. Кроссовер стал второй моделью марки после нового Blazer с дизайном в стиле Camaro. Название прототипа - это сочетание слогана Find New Roads (в переводе с английского «Открывайте новые дороги») и отсылки к первому поколения «Сабурбана» (представленный в 1935 году внедорожник назывался Carryall Suburban).
По сути, FNR-CarryAll представляет собой растянутый Blazer: длина машины составляет ровно пять метров, ширина - 2,2 метра, а высота - 1,7 метра. Колесная база концептуального кроссовера насчитает 2867 миллиметров. Это позволили установить в автомобиль три ряда сидений с шестью посадочными местами.
Особенностью FNR-CarryAll стали кузов цвета Pearl Black, «бумерангообразные» задние стойки, панорамный люк, 22-дюймовые легкосплавные колеса, карбоновый капот с вентиляционными прорезями, карбон - керамические тормоза Brembo и выполненная из углепластика крыша.
В салоне кроссовера установлена 12-дюймовая цифровая приборная панель, 10-дюймовый центральный дисплей, тач-скрин на втором ряду, спортивные кресла с отделкой кожей и замшей, контурная подсветка, отдельный блок климат-контроля для задних пассажиров.
Серийный родственник FNR-CarryAll - Blazer - возродился летом нынешнего года. Модель построена на платформе Cadillac XT5 и оснащается атмосферными двигателями объемом 2,5 и 3,6 литра. Мощность «четверки» составляет 194 лошадиные силы и 255 Нм крутящего момента, V6 - 309 сил и 365 Нм момента.
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