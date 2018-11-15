Финансовые новости
- |
- 15.11.18
- |
- 21:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Новая BMW 3 серии стала гибридом с расходом 1,7 литра на 100 километров
18:45 15.11.2018 |
Компания BMW представила подключаемый гибрид 330e. Седан оснащен двухлитровым бензиновым турбомотором и электроприводом eDrive последнего поколения. По сравнению с предшественником запас хода машины на электротяге вырос на 50 процентов, до 60 километров, а заявленный расход топлива в смешанном цикле сократился до 1,7 литра на 100 километров пути.
Отдача «турбочетверки» на BMW 330e составляет 184 силы. Интегрированный в восьмидиапазонный «автомат» электромотор выдает 68 сил. Суммарная отдача гибридной силовой установки - 252 силы и 420 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час BMW 330e разгоняется за шесть секунд ровно. Максимальная скорость - 230 километров в час - в электрическом режиме уменьшается до 140 километров в час.
В режиме Sport активируется функция XtraBoost, повышающая отдачу на 41 силу. Она работает даже при минимальном уровне зарядки батареи (блок аккумулятор емкостью 12 киловатт-часов размещен под задними сиденьями) и кикдауне. Кроме того, для гибрида в BMW подготовили особые настройки отклика электронной педали газа и специфический алгоритм работы коробки передач.
Седан BMW 330e оборудован системой усиления звука в салоне, а также функцией звукового оповещения пешеход при движении автомобиля на электротяге. Для гибрида доступно все то же оснащение, что и для обычных «трешек»: адаптивная M подвеска, рулевое управление с переменным передаточным отношением, M-тормоза и расширенный перечень электронных систем безопасности. В стандартное оснащение 330е входит автономный отопитель/охладитель салона.
Рыночный дебют подключаемого гибрида запланирован на лето следующего года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Практически изгой. Как в Сингапуре Путину указали на его место
|Депутат Рады Рабинович (ОБ) решил не баллотироваться в Президенты
|Опасность для Украины: Зачем Путин сбивает ракеты из С-400 в Крыму
|Екатерина Рожкова: Что происходит на рынке розничного кредитования
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новая BMW 3 серии стала гибридом с расходом 1,7 литра на 100 километров
|Топ-10 самых дорогих торговых улиц в мире
|Колючие контактные линзы - новое слово в лечении глазных болезней
|Volkswagen планирует сделать электрокары массовым и доступным продуктом
|Начиная с 2019 года автопроизводители, работающие в Китае, должны соответствовать минимальным квотам NEV
|Microsoft обвинили в тайном сборе персональных данных пользователей Office
Это интересно
|Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?
|Люди становятся крупнее и потребляют все больше пищи
|10 фактов о самом известном наркоторговце в мире
|На сколько подешевеют новые автомобили в связи с новыми акцизами
|Mercedes-Benz начал выпуск первого в мире гибридного водородного электромобиля
|Первый складной планшет Samsung можно сгибать в двух местах
|Дебют Exynos 9 Series 9820: флагманский процессор Samsung с модемом LTE Cat.20