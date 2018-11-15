Начиная с 2019 года автопроизводители, работающие в Китае, должны соответствовать минимальным квотам NEV

Руководство КНР поставило ведущим автопроизводителям ультиматум. Начиная с января, компании, работающие в Китае, должны соответствовать минимальным квотам по производству «автомобилей с новой энергией» или NEV, передает Bloomberg.

К этой категории относятся транспортные средства с подзаряжаемые от сети гибридными силовыми агрегатами (PHEV), батарейные электромобили (EV) и электромобили на топливных элементах (FCV).

Предлагаемая китайским правительством формула расчета «зеленых» квот напоминает систему глобальную систему ограничения производства и торговли, направленную на ограничение выбросов парниковых газов. Ее суть: автопроизводители, которые не будут выполнять «зеленую квоту» (в случае с Китаем - квоту по производству NEV-автомобилей), смогут приобретать «зеленые кредиты» у своих конкурентов. Но если они не смогут приобрести достаточное количество таких кредитов, то столкнутся с большими штрафами или, в худшем случае, потеряют свои сборочные линии.

«Давление нарастает, - говорит Юньши Ван, директор Китайского центра энергетики и транспорта при Калифорнийском университете в Дэвисе. - Это может стать моделью для других стран. Это может быть изменить правила игры во всем мире».

Реализация NEV-программы будет способствовать снижению зависимости Китая от импорта нефти и избавлению от смога, удушающего мегаполисы страны. Это также поможет местным автопроизводителям получить опыт в области автомобильного дизайна и производства.

Учитывая, что китайский авторынок является крупнейшим в мире, крупнейшим автомобильным компаниям придется ускорить разработку «зеленых» транспортных средств и их запуск в серийное производство. Руководство КНР хочет, чтобы к 2025 г. в стране ежегодно продавалось 7 млн транспортных средств с подзаряжаемой от сети гибридной силовой установкой или полностью батарейным питанием (примерно 20% от общих продаж).

Крупнейший мировой автопроизводитель, Volkswagen AG, который в прошлом году продал примерно 40% своих автомобилей в КНР, заявил, что в следующем десятилетии он представит около 40 NEV-моделей, разработанных для китайского рынка. «Volkswagen Group China готова выполнить требования правительства», - говорится в официальном заявлении компании.

Формула, предлагаемая китайским правительством для расчета доли NEV в производственной гамме автомобильных компаний на 2019 г., очень сложна. Например, 10-процентная кредитная квота в не обязательно будет означать, что 10% проданных конкретным брендом транспортных средств должно быть электромобилями: EV с дальностью хода до 300 км на одной зарядке будет генерировать больше кредитов, чем один EV с меньшей автономностью или автомобиль с гибридным силовым агрегатом. Новая формула будет распространяться на все автомобильные компании, которые производят или импортируют более 30 тыс. автомобилей в год.

В 2020 г. квота будет увеличена до 12%.

«Многие автопроизводители технически и финансово не готовы к увеличению производства EV до уровня озвученных квот», - заявила Софи Шен, автомобильный аналитик PwC в Шанхае. Поэтому они ищут альтернативные решения с тем, чтобы избежать падения продаж на китайском рынке. Так, Ford Motor Co. объединяется с Zotye Automobile Co., второстепенным игроком китайского рынка, для совместного производства автомобилей, имеющих право на получение кредитов, заявил в октябре президент Азиатско-Тихоокеанского региона Ford Питер Флот. Но уже в 2025 г. компания представит не менее 15 гибридов и электромобилей, предназначенных для КНР.

Некоторые конкуренты, намерены поступить иначе: Toyota, Fiat Chrysler Automobiles, Honda Motor и Mitsubishi Motors планируют продавать электрический кроссовер, разработанный Guangzhou Automobile Group под собственным брендом. Если отбросить специфические для каждой марки особенности комплектации и ценовой политики, в остальном все модели будут идентичны. Это необходимый компромисс, который будет действовать до тех пор, пока мировые компании не разработают свои собственные технологии.

В то время как у автопроизводителей есть несколько дополнительных стимулов для того, чтобы предложить китайским покупателям электромобили. Главная из них - электрифицированные версии продаются дороже бензиновых. Так, модель Benben Mini Chongqing Changan Automobile Co., продаются в местных автосалонах за за 29,9 тыс. юаней ($4,3 тыс). при этом стоимость сравнимого по классности электромобиля с автономностью 400 км на одной зарядке составляет $7,9 тыс.

В настоящее время правительство КНР в значительной степени компенсирует покупателям ценовую разницу, однако этот стимул исчезнет в 2021 г. Это может означать, что в период с 2021 по, примерно, 2028 гг. цены на электромобили будут неконкурентоспособными.

Помимо компенсации покупателям разницы между стоимостью EV и автомобиля (их выплаты будут остановлены в 2021 г.), у правительства есть другие рычаги, с помощью которых оно будет добиваться расширения NEV-атопарка. Так, некоторые из крупнейших городов, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь, ограничивают количество автомобилей на своих улицах, снижая выпуск новых номерных знаков и резко повышая стоимость первой регистрации. В этих мегаполисах само по себе разрешение на покупку автомобиля может оказаться чрезмерно дорогим. В Шанхае, например, регистрация бензинового авто стоит около $14 тыс. Но если автомобилист приобретает себе EV, эта процедура осуществляется бесплатно.

На данный момент китайские автомобили продаются преимущественно на китайском рынке. «Сейчас многие автомобили, продающиеся в Китае, имеют нулевую ценность для бренда за пределами страны», - говорит Джанет Льюис, глава отдела исследований промышленности и транспорта в Азии инвестиционного банка Macquarie Capital. Однако электромобили, успешно продающиеся на материковом рынке, могут в конечном итоге помочь «раскрутить» китайские бренды и расширить экспорт изготовленных в КНР автомобилей в другие страны.

Китай, несомненно, будет совершенствовать режим кредитования и квотирования, поскольку руководство страны стремится всячески стимулировать самую перспективную сферу отечественной автомобильной промышленности. Минимальные показатели по квотам производства NEV-моделей и «зеленым кредитам» на 2021 и последующие годы пока не обнародованы, но они, без сомнений, будут быстро расти.