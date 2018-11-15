WSJ: убыток компании по заказу такси Uber Technologies увеличился до $1,07 млрд

Uber Technologies не является публичной компанией и не обязана отчитываться о своих финансовых показателях. Тем не менее компания предоставляет отчетность за несколько последних кварталов, готовясь к первичному публичному размещению акций (IPO).

Выручка компании выросла в III квартале на 38% в годовом выражении до $2,5 млрд. При этом стоимостной объем заказов увеличился на 34% до $12,7 млрд.

"Мы инвестируем в рост во всех подразделениях нашей платформы, включая услугу доставки еды Uber.Eats, заказ велосипедов и скутеров", - отметил финансовый директор Uber Technologies Нельсон Чай. Компания сосредотачивает свои усилия на рынках Индии и стран Ближнего Востока.

Прибыль Uber Technologies составила в I квартале $2,46 млрд благодаря объединению операций в России и странах Юго-Восточной Азии. Без учета этих сделок, которые представляли собой продажу активов и принесли компании около $3 млрд, Uber Technologies получила бы убыток в размере $2,5 млрд в текущем финансовом году, отмечает "Интерфакс". Убыток компании в прошлом финансовом году составил $4,5 млрд.

Uber Technologies предоставляет услуги по автоперевозкам, позволяющие заказать частное такси. Компания создана в 2009 г., штаб-квартира расположена в Сан-Франциско (США). Услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих на нее таксистов комиссию в размере 20% от стоимости каждого вызова.