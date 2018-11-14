Mercedes-Benz начал выпуск первого в мире гибридного водородного электромобиля

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о начале выпуска первого в мире гибридного электрического автомобиля, в котором сочетаются технологии водородных топливных элементов (fuel cells) и аккумуляторных электромобилей.

Внедорожник Mercedes-Benz GLC F-CELL можно заряжать электричеством «от розетки» и можно заправлять водородом.





Производитель предлагает четыре режима эксплуатации: 1) гибридный, в котором электродвигатель получает энергию из обоих источников, при этом пиковые нагрузки обеспечивает батарея, а движение в режиме круиза - водород; 2) «водородный», в котором состояние заряда высоковольтной батареи поддерживается на постоянном уровне за счёт энергии от топливного элемента. Потребляется только водород. Этот режим идеально подходит для поездок на большие расстояния; 3) электрический, который идеален, по данным Мерседес, для поездок на короткие расстояния. Здесь работает только батарея; 4) режим зарядки, в котором зарядка высоковольтной батареи имеет приоритет, например, для того, чтобы максимально зарядить аккумулятор перед ближайшей водородной заправкой или создать резервы мощности.

Два бака из углеродного волокна содержат 4,4 кг водорода. Заправка водородом осуществляется всего за три минуты - не дольше, чем заправка бензином обычной машины. Автомобиль потребляет примерно 1 кг водорода на 100 км (в «водородном режиме»), соответственно, GLC F-CELL проезжает на одном баке около 430 километров. В гибридном режиме полностью заряженная батарея дополнительно обеспечивает до 51 км пробега. Мощность в 155 кВт помогает обеспечить высокую динамику движения.

Daimler, являясь участником совместного предприятия H2 Mobility, предпринимает усилия по развитию водородных зарядных станций в Германии, число которых к концу 2019 года (в рамках проекта) должно вырасти с нынешних 50 до 100. Долгосрочной целью партнеров является сеть до 400 водозаправочных станций.

На первом этапе поставка GLC F-CELL будет осуществляться избранным корпоративным клиентам и правительственным организациям. Для всех желающих машина станет доступна весной 2019 года. При этом она будет поставляться исключительно на условиях аренды с полным спектром услуг (full-service rental model).

В прошлом году глава концерна Daimler заявил, что «топливные элементы больше не приоритет», и компания будет концентрироваться на аккумуляторных электромобилях. Не знаю, является ли выпуск модели Мерседес GLC F-CELL ознаменованием поворота стратегии.