Финансовые новости
- |
- 14.11.18
- |
- 13:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Mercedes-Benz начал выпуск первого в мире гибридного водородного электромобиля
12:54 14.11.2018 |
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о начале выпуска первого в мире гибридного электрического автомобиля, в котором сочетаются технологии водородных топливных элементов (fuel cells) и аккумуляторных электромобилей.
Внедорожник Mercedes-Benz GLC F-CELL можно заряжать электричеством «от розетки» и можно заправлять водородом.
Производитель предлагает четыре режима эксплуатации: 1) гибридный, в котором электродвигатель получает энергию из обоих источников, при этом пиковые нагрузки обеспечивает батарея, а движение в режиме круиза - водород; 2) «водородный», в котором состояние заряда высоковольтной батареи поддерживается на постоянном уровне за счёт энергии от топливного элемента. Потребляется только водород. Этот режим идеально подходит для поездок на большие расстояния; 3) электрический, который идеален, по данным Мерседес, для поездок на короткие расстояния. Здесь работает только батарея; 4) режим зарядки, в котором зарядка высоковольтной батареи имеет приоритет, например, для того, чтобы максимально зарядить аккумулятор перед ближайшей водородной заправкой или создать резервы мощности.
Два бака из углеродного волокна содержат 4,4 кг водорода. Заправка водородом осуществляется всего за три минуты - не дольше, чем заправка бензином обычной машины. Автомобиль потребляет примерно 1 кг водорода на 100 км (в «водородном режиме»), соответственно, GLC F-CELL проезжает на одном баке около 430 километров. В гибридном режиме полностью заряженная батарея дополнительно обеспечивает до 51 км пробега. Мощность в 155 кВт помогает обеспечить высокую динамику движения.
Daimler, являясь участником совместного предприятия H2 Mobility, предпринимает усилия по развитию водородных зарядных станций в Германии, число которых к концу 2019 года (в рамках проекта) должно вырасти с нынешних 50 до 100. Долгосрочной целью партнеров является сеть до 400 водозаправочных станций.
На первом этапе поставка GLC F-CELL будет осуществляться избранным корпоративным клиентам и правительственным организациям. Для всех желающих машина станет доступна весной 2019 года. При этом она будет поставляться исключительно на условиях аренды с полным спектром услуг (full-service rental model).
В прошлом году глава концерна Daimler заявил, что «топливные элементы больше не приоритет», и компания будет концентрироваться на аккумуляторных электромобилях. Не знаю, является ли выпуск модели Мерседес GLC F-CELL ознаменованием поворота стратегии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ГФС начинает проверки застройщиков-физлиц, которые имеют большие обороты бизнеса
|Восстановленные аэродромы и «крылатые танкисты». Каким будет «новый контур» ВСУ на Азове
|Надежды и чаянья валютных спекулянтов 13 ноября пали крахом
|Дефицит мест в столице вынудил ритейлеров взяться за освоение пригорода
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Mercedes-Benz начал выпуск первого в мире гибридного водородного электромобиля
|Первый складной планшет Samsung можно сгибать в двух местах
|Дебют Exynos 9 Series 9820: флагманский процессор Samsung с модемом LTE Cat.20
|Продажа алмаза Pink Legacy поставила новый мировой рекорд
|К 2050 году Испания планирует перейти на электромобили
|10 самых богатых миллиардеров Китая
Это интересно
|Ученые нашли объяснение, почему полные люди больше подвержены риску развития онкологических заболеваний
|Нидерланды — лидер по количеству зарядных станций для электромобилей на 100 км дороги
|«Умная» плёнка для окон не пропускает жару в помещение
|Mercedes-Benz и Bosch запустят в Сан-Хосе сервис перевозок самоходными автомобилями
|Появление сетей 6G ожидается в 2030 году
|Корпорация Microsoft сообщила о поглощении нескольких компаний - разработчиков игр
|Samsung примкнула к «Партнёрству по искусственному интеллекту»