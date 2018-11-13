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К 2050 году Испания планирует перейти на электромобили
22:02 13.11.2018 |
Испания собирается полностью избавиться от машин, работающих на бензине и дизеле, к 2050 году, одновременно создавая условия для развития покупательского спроса на электромобили.
Согласно планам кабинета министров Испании, уже с 2040 года в стране будет запрещена продажа и постановка на учет новых автомобилей, работа которых приводит к выбрасыванию в атмосферу углекислого газа. Еще через 10 лет - в 2050-м - появится полный запрет передвижения таких машин по дорогам Испании.
При этом не уточняется, будет ли этот запрет касаться лишь поставленных на учет в Испании автомобилей, или въезд на бензиновом автомобиле будет запрещен и с иностранными номерами.
Уже с 2023 года все муниципалитеты с населением свыше 50 тыс. человек должны будут выделить специальные зоны для экологически чистого транспорта. Вдобавок к этому на заправках будет предусмотрена обязательная установка пунктов зарядки электромобилей.
Ранее, аналогичные решения приняли Великобритания и Франция. Более жестко лоббируют переход автопарке на электромобили власти Дании, Германии, Ирландии и Голландии - запрет продавать бензиновые и дизельные автомобили с 2030 года. В Норвегии автодилеров, торгующих бензиновыми машинами, не будет уже в 2025 году. А Грузия намерена к 2028 году заменить 90% рынка авто на электромобили.
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