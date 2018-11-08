Curtiss построила самый быстрый в мире электромотоцикл. 96 км/ч за две секунды

В преддверии мотовыставки EICMA 2018 в Милане компания Curtiss показала обновленные версии высокопроизводительной линейки Zeus. Электробайки быстрее большинства бензиновых аналогов.

Концепт Zeus компания продемонстрировала летом, и он привлек внимание прежде всего дизайном. Вместо привычной сварки для сцепления частей, использовались болты, в конструкции было много штампованных алюминиевых элементов. У версии на продажу под стать будут и характеристики, обещает теперь производитель.

Главный конструктор проекта Джордан Корниль рассказывает, что долгое время реализовать все задумки мешали устаревшие технологии моторов и батарей. В Curtiss для преодоления ограничений создали подразделение Advanced Technology, которое и разработало мотоцикл, который сохранил стиль, при этом серьезно добавив в производительности. На рынке будут представлены две модели: Cafe Racer и машина в стиле Bobber.

Zeus уверяет, что их технологии - лучшие в индустрии электрической мототехники. Одной из задач было найти баланс между мощностью и дальностью пробега.

Использовав передовую систему хранения энергии, удалось довести пробег на одном заряде до 450 км. За динамику отвечает мотор мощностью 140 кВт, который разгоняет машину до 96 км/ч за 2,1 с.