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Curtiss построила самый быстрый в мире электромотоцикл. 96 км/ч за две секунды
12:06 08.11.2018 |
В преддверии мотовыставки EICMA 2018 в Милане компания Curtiss показала обновленные версии высокопроизводительной линейки Zeus. Электробайки быстрее большинства бензиновых аналогов.
Концепт Zeus компания продемонстрировала летом, и он привлек внимание прежде всего дизайном. Вместо привычной сварки для сцепления частей, использовались болты, в конструкции было много штампованных алюминиевых элементов. У версии на продажу под стать будут и характеристики, обещает теперь производитель.
Главный конструктор проекта Джордан Корниль рассказывает, что долгое время реализовать все задумки мешали устаревшие технологии моторов и батарей. В Curtiss для преодоления ограничений создали подразделение Advanced Technology, которое и разработало мотоцикл, который сохранил стиль, при этом серьезно добавив в производительности. На рынке будут представлены две модели: Cafe Racer и машина в стиле Bobber.
Zeus уверяет, что их технологии - лучшие в индустрии электрической мототехники. Одной из задач было найти баланс между мощностью и дальностью пробега.
Использовав передовую систему хранения энергии, удалось довести пробег на одном заряде до 450 км. За динамику отвечает мотор мощностью 140 кВт, который разгоняет машину до 96 км/ч за 2,1 с.
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