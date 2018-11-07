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Arc Vector: полностью электрический мотоцикл с уникальными возможностями
22:35 07.11.2018 |
Стартап Arc представил на выставке Milan Motorcycle Show уникальный мотоцикл Vector, оборудованный полностью электрической силовой установкой.
В команду Arc входят ведущие профессионалы, занимающиеся разработкой передовых решений для сегмента двухколёсного транспорта. Отмечается, что стартап получит финансовую поддержку от InMotion Ventures - инвестиционного венчурного фонда Jaguar Land Rover.
«Arc Vector - самый передовой электробайк из когда-либо представленных на рынке. Он создан с применением редких материалов, а его футуристичный корпус сочетает безупречную компоновку с продуманной архитектурой», - отмечает Jaguar Land Rover.
Байк оборудован силовой установкой мощностью 95 кВт. Время разгона с 0 до 100 км/ч составляет приблизительно 2,7 секунды, а максимальная скорость достигает 240 км/ч.
Блок аккумуляторных батарей на основе элементов Samsung, как утверждается, обеспечивает запас хода до 270 км в городских условиях и до 190 км при движении по скоростным магистралям.
Для мотоцикла специально созданы инновационный шлем Zenith и костюм Origin. Шлем оснащён проекционным дисплеем и камерой заднего вида, в то время как костюм обеспечивает обратную связь, предупреждая байкера, скажем, о транспортных средствах в «слепой» зоне.
«Нашей целью всегда было создание технологий, которые обеспечивают динамику и безопасность, а также позволяют получать невероятные эмоции от каждой поездки. Vector - это не просто очередной байк, это первый в мире полностью электрический кафе-рейсер с инновационным шлемом с проекционным дисплеем и сенсорным костюмом - и всё это работает как единый цифровой кластер», - говорят в компании Arc. Цена мотоцикла соcтавит около 120 тыс. долларов США.
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