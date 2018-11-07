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Первый серийный электромотоцикл Harley-Davidson поступит в продажу в 2019 году
18:06 07.11.2018 |
Легендарный американский производитель мотоциклов Harley-Davidson представил на выставке в Милане свой первый серийный электрический байк - модель LiveWire. Производство и продажи мотоцикла стартуют в 2019 году.
Впервые LiveWire был представлен в виде концепта в 2014 году, и серийная версия весьма похожа на тот прототип. Главная интрига, однако, сохраняется. На концепте стояли 74-сильный электромотор и батарея, обеспечивающая запас хода в 85 километров. Это достаточно скромные показатели, и ожидалось, что для серийной модели они будут улучшены. Произошло ли это улучшение - неизвестно: технические характеристики до сих пор держатся в секрете.
Все, что мы пока знаем о серийном LiveWire - он получит полностью регулируемую подвеску и системы ABS и стабилизации в базовом оснащении. При этом производитель подчеркивает, что байк создавался, в первую очередь, для городской эксплуатации: в частности, подвеска настроена на сохранение устойчивости при маневрировании на малых скоростях. Это может говорить о том, что для дальних междугородних поездок запас хода LiveWire все же будет маловат.
Несмотря на некоторые сомнения, в самой компании Harley-Davidson не отказываются от идеи стать мировым лидером на рынке электробайков. Компания официально заявила, что LiveWire будет лишь первой из серии электрических моделей, и к 2022 году у марки появится полный модельный ряд электробайков. Из этого, впрочем, не ясно, будут ли электрические модели продаваться вместо или же вместе с традиционными бензиновыми мотоциклами.
Ранее компания Harley-Davidson объявила о запуске линейки электромотоциклов, которые выйдут под общей маркой Revelation. Производитель рассчитывает с помощью новинок завоевать молодежную аудиторию.
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