Японцы и финны совместно разрабатывают электрический самоходный автобус-шаттл для северных широт

Такое транспортное средство наверняка бы пригодилось для Сибири и регионов, расположенных за Уралом, но если это и случится, то совсем не скоро: разработчики обещают показать прототип этого автономного электрического автобуса-шаттла в марте 2019 года в окрестностях Хельсинки, сразу же начнется и тестовая эксплуатация на дорогах общего пользования. Товарные экземпляры появятся к 2021 году.

Представленное на изображениях транспортное средство называется Gacha - это всепогодный самоходный автобус-шаттл с электроприводом, предназначенный для каждодневной эксплуатации в северных широтах. Это продукт взаимодействия двух компаний: японской Muji, известной своим минималистским дизайном, и финской Sensible 4, разрабатывающей автономные автомобили.

Автобусик, больше похожий на кабину фуникулера, разрабатывается с прицелом на использование в «экстремальных ситуациях» - в отдаленных районах севера, где не у каждого может быть доступ к персональному транспортному средству. Например, Лапландии.

Gacha будет оснащен электромотором, характеристики которого не сообщаются. За режим автономного движения отвечает целая система, состоящая из четырех лидаров, камер кругового обзора, приемника GPS, встроенного модема 4G/5G.

Gacha насчитывает 4,5 м в длину, 2,4 м в ширину и 2,8 м в высоту. Автобусик имеет шесть посадочных мест и рассчитан на 16 пассажиров. Планируемый запас хода составляет 100 км при скорости 40 км/ч, при этом привод осуществляется на обе оси.