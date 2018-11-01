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KIA и Hyundai создали солнечные панели для гибридов, электрокаров и машин с ДВС
10:46 01.11.2018 |
Южнокорейские автопроизводители KIA и Hyundai объявили о создании собственных солнечных панелей для установки на крыши и капоты автомобилей. Технологию начнут внедрять в серийное производство в самое ближайшее время.
Корейцы работают сразу над тремя поколениями таких панелей. Первое предназначено для гибридов: в зависимости от погодных условий оно за день будет обеспечивать от 30 до 60 процентов заряда батареи. Это позволит бензоэлектрическим машинам чаще использовать чистый электропривод и снизит уровень выброса CO2 - не говоря уже об экономии на зарядке.
Второе поколение - своего рода инновация: это полупрозрачные панели для машин с ДВС, интегрируемые в панорамный люк. Такая панель пропускает свет в салон и вместе с тем заряжает аккумулятор. В Hyundai Motor Group считают, что использование солнечной энергии позволит привести топливные автомобили в соответствие с ужесточающимися экологическими нормами.
Наконец, панели третьего поколения, которые предполагается устанавливать и на крышу, и на капот, ориентированы на стопроцентные электрокары. Они пока находятся на стадии тестирования, а вот солнечные батареи первой генерации появятся у гибридов Hyundai и KIA уже в 2019 году.
Напомним, в прошлом году японская компания Panasonic запустила в производство 180-ваттную солнечную батарею, которую можно установить на крыше транспортного средства.
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