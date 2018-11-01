Shell установила станции для зарядки электромобилей «следующего поколения» во Франции

Нефтегазовая корпорация Shell установила во Франции восемь высокомощных (350 кВт) зарядных станций для электромобилей в рамках проекта IONITY, который реализуется совместно BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и Volkswagen Group, включая Audi и Porsche.

Примечательно, что на рынке пока нет электромобилей, которые могут заряжаться с такой мощностью, нынешние электрические авто могут использовать лишь часть возможностей новых станций. Заряжаться с высокой скоростью, используя всю мощность устройств будут способны электромобили следующего поколения.

В прошлом году Shell приобрела компанию NewMotion, крупнейшего голландского разработчика и оператора зарядных станций для электромобилей. Кстати, аналогичные инвестиции сделали и Total, и BP.

Сотрудничество Shell с проектом IONITY не ограничивается Францией, компания установит станции зарядки электромобилей ещё в десятке стран. Всего предполагается, что зарядки IONITY будут установлены на 80 заправочных станциях Shell - по 6 на каждой.

На сегодняшний день возможность заряжать электромобиль имеется на 170 заправочных станциях Shell по всему миру.

Shell открыла первые станции для зарядки электромобилей в Великобритании в прошлом месяце. До середины 2018 года компания установила льготную цену - 25 пенсов за 1 киловатт-час при средней стоимости в 49 пенсов.

В целом корпорация Shell весьма активна в области «новых энергетических технологий», и имеет богатый опыт инвестиций в офшорную ветровую и солнечную энергетику, накопители энергии, технологии зарядки электромобилей.

Также Shell опубликовала сценарий «полной декарбонизации мировой экономики» под названием Sky, где в энергосистеме будущего доминируют солнечная энергетика, электромобили и технологии улавливания и хранения углерода.

К тому же нефтегазовая компания Shell вступила во Всемирный ветроэнергетический совет (Global Wind Energy Council - GWEC), причём в качестве члена высшего уровня (board level member).