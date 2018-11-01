Финансовые новости
- |
- 01.11.18
- |
- 00:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Раскрыт дизайн кабриолета BMW 8 серии
14:04 31.10.2018 |
В Сети появились фотографии кабриолета BMW 8 серии. На них новинка представлена в топовой версии M850i xDrive с 4,4-литровым V8 мощностью 530 лошадиных сил. По предварительной информации, публичный дебют открытой «восьмерки» состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе, который пройдет с 30 ноября по 9 декабря текущего года.
По данным Autotijd.be, топовый кабриолет M850i xDrive также получит восьмидиапазонный «автомат» Steptronic, активный дифференциал и тормозную систему M Sport. Динамические характеристики модели пока неизвестны, но купе с таким же индексом разгоняется до ста километров в час за 3,7 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.
В конце августа производитель опубликовал снимки прототипов кабриолета 8 серии. Машины сфотографированы во время испытаний в Лас-Вегасе и калифорнийской «Долине смерти», где инженеры проверяли работу бортовых систем и основных узлов в условиях экстремально высоких температур.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ляшко плюс Тимошенко: Почему сдулся «антитарифный майдан»
|НБУ установил начальное минимальное обязательное значение LCR на уровне 80%
|Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место - Порошенко
|Формат для Путина: Чем может навредить новый «Будапешт» Тимошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Первый в мире складной смартфон с гибким экраном начнёт продаваться завтра
|Shell установила станции для зарядки электромобилей «следующего поколения» во Франции
|Раскрыт дизайн кабриолета BMW 8 серии
|Nubia X: мощный смартфон без фронтальной камеры, но с двумя дисплеями
|В США предъявлены обвинения десяти китайским кибершпионам
|Telegram уличили в хранении сообщений в незашифрованном виде
Это интересно
|Pizza Hut привлечет роботов к приготовлению пиццы в процессе доставки
|Panasonic придумала шоры офисному планктону для концентрации на работе
|Мошенник «создал банк» в Киеве для финансовой аферы
|Очередной долгоиграющий смартфон Ulefone Power 5S оснащен аккумулятором емкостью 13 000 мА•ч
|Представлен флагманский смартфон OnePlus 6T: улучшенная камера, более емкий аккумулятор и цена 549 долларов
|Самое большое количество разработчиков блокчейн в США
|McLaren Speedtail: 1050-сильный гибрид с гибкими кузовными панелями