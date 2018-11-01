Раскрыт дизайн кабриолета BMW 8 серии

В Сети появились фотографии кабриолета BMW 8 серии. На них новинка представлена в топовой версии M850i xDrive с 4,4-литровым V8 мощностью 530 лошадиных сил. По предварительной информации, публичный дебют открытой «восьмерки» состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе, который пройдет с 30 ноября по 9 декабря текущего года.

По данным Autotijd.be, топовый кабриолет M850i xDrive также получит восьмидиапазонный «автомат» Steptronic, активный дифференциал и тормозную систему M Sport. Динамические характеристики модели пока неизвестны, но купе с таким же индексом разгоняется до ста километров в час за 3,7 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

В конце августа производитель опубликовал снимки прототипов кабриолета 8 серии. Машины сфотографированы во время испытаний в Лас-Вегасе и калифорнийской «Долине смерти», где инженеры проверяли работу бортовых систем и основных узлов в условиях экстремально высоких температур.