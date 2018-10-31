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Pizza Hut привлечет роботов к приготовлению пиццы в процессе доставки
17:30 30.10.2018 |
Американская сеть ресторанов быстрого обслуживания Pizza Hut, принадлежащая компании Yum Brands Inc., представила прототип мобильной пицца-фабрики: робот изготавливает пиццу в кузове модифицированного пикапа Toyota Tundra SR5.
Процесс приготовления пиццы на выезде занимает 6-7 минут, что позволит существенно расширить регион доставки каждой пиццерии, заявил в интервью агентству Bloomberg директор Pizza Hut по операциям и работе с клиентами Николас Буркье. Однако он не смог уточнить, когда роботы будут запущены в серийное производство.
Модель пикапа, получившая название Tundra PIE Pro, доработана в сотрудничестве с Toyota Motor Corp. Компании обещают нулевой уровень вредных выбросов, поскольку бензиновый двигатель был заменен на водородный от Toyota Mirai.
Заранее собранные пиццы хранятся в холодильнике в кузове пикапа. Манипуляторы достают заказанную пиццу и готовят ее в конвейерной печи. Еще один манипулятор переносит готовую пиццу на разделочную доску, разрезает ее на шесть кусков и упаковывает в коробку.
Роботизацией производства пиццерии занимаются уже несколько лет. В той же Pizza Hut в 2016 году появился робот-повар, способный изготовить пиццу в точном соответствии с заказом.
И даже идея приготовления пиццы в процессе доставки не нова: как пишет The Verge, уже несколько стартапов, включая Zume, используют эту концепцию. Их преимущество - большие закрытые грузовики, в которых пицца меньше подвергается воздействию уличного воздуха, чем в кузове пикапа.
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