McLaren Speedtail: 1050-сильный гибрид с гибкими кузовными панелями

Компания McLaren раскрыла детальную информацию о супергибриде Speedtail - самой технологичной и быстрой модели в истории марки. Гиперкар получил полностью карбоновый кузов, активную алюминиевую подвеску и запатентованные гибкие элероны, выполняющие функцию антикрыла. Все 106 экземпляров Speedtail уже проданы.

McLaren Speedtail построен вокруг индивидуально спроектированного для модели карбонового монокока. Кузов в форме вытянутой капли также целиком выполнен из углепластика. Длина машины - 5137 миллиметров. Супергибрид оснащен активной подвеской с рычагами из алюминия, карбон-керамическими тормозами и специальной версией покрышек Pirelli P-ZERO. Общая масса гиперкара составляет 1430 килограммов.

Для гиперкара предусмотрен режим максимальной скорости Velocity. В нём машина приседает на 35 миллиметров, а силовая установка начинает работать с полной отдачей.

Гибридная силовая установка суммарной мощностью 1050 лошадиных сил разгоняет McLaren Speedtail с нуля до 300 километров в час за 12,8 секунды. Для сравнения, McLaren P1 на это требуется 16,5 секунды. Время разгона до «сотни» производитель пока не раскрывает. Максимальная скорость супергибрида составляет 403 километра в час.

Турбулентность в колесных арках McLaren Speedtail призваны снизить вентиляционные отверстия в нижней части дверей и вертикальные лезвия за кромкой задних крыльев. Воздух для охлаждения силовой установки поступает в моторный отсек через два воздухозаборника, расположенных сразу за стеклянным куполом кабины и разделенных стоп-сигналом.

В кузове McLaren Speedtail проложено множество воздуховодов для оптимального распределения набегающих потоков воздуха. Передние колеса закрыты фиксированными аэродинамическими колпаками из углепластика. По аэродинамическим соображениям у гиперкара отсутствуют ручки дверей, а боковые зеркала заменены убирающимися в двери камерами. Сзади расположена пара подвижных элеронов из гибкого углепластика, которые составляют единое целое с карбоновым кузовом - расстояние между подвижной частью и фиксированной всего один миллиметр.

На высокой скорости гибкие секции повышают стабильность гиперкара. Они меняют центр аэродинамического давления, создают дополнительную прижимную силу и работают как воздушный тормоз.

Салон гиперкара оборудован тремя креслами с каркасами из углепластика. Верхняя часть лобового стекла самозатемняется. В отделке используется тонкопленочный карбон, разработанный часовой мануфактурой Richard Mille. Этот материал состоит из большого количества очень тонких слоев углеволокна, переплетенных под углом в 45 градусов и создающих на поверхности рисунок «текущей воды». Из него сделана, в частности, верхняя консоль, подрулевые лепестки и накладки на руле.

Кузовные детали - сплиттер, диффузор, сделаны из материала под названием Titanium Deposition Carbon Fibre, который представляет собой углеволокно с напылением из титана. Последний можно анодировать, чтобы придать определенный оттенок.

Помимо углепастика, в отделке используется уникальная кожа, во время производства которой под поверхность вдувается воздух, что делает материал мягче и легче на 30 процентов. При этом покупатель гиперкара может выбрать рисунок и цвет декоративной прострочки, добавить тиснение.

McLaren Speedtail станет первой моделью, разработанной в рамках стратегического плана развития Track25. Согласно документу, в течение семи лет марка выпустит 18 новых машин, при этом все суперкары к этому времени станут гибридными. Также будут разработаны новые вспомогательные системы управления и высокопроизводительные батарейные установки, способные обеспечить до 30 минут на гоночном треке.