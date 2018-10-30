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McLaren Speedtail: 1050-сильный гибрид с гибкими кузовными панелями
17:36 29.10.2018 |
Компания McLaren раскрыла детальную информацию о супергибриде Speedtail - самой технологичной и быстрой модели в истории марки. Гиперкар получил полностью карбоновый кузов, активную алюминиевую подвеску и запатентованные гибкие элероны, выполняющие функцию антикрыла. Все 106 экземпляров Speedtail уже проданы.
McLaren Speedtail построен вокруг индивидуально спроектированного для модели карбонового монокока. Кузов в форме вытянутой капли также целиком выполнен из углепластика. Длина машины - 5137 миллиметров. Супергибрид оснащен активной подвеской с рычагами из алюминия, карбон-керамическими тормозами и специальной версией покрышек Pirelli P-ZERO. Общая масса гиперкара составляет 1430 килограммов.
Гибридная силовая установка суммарной мощностью 1050 лошадиных сил разгоняет McLaren Speedtail с нуля до 300 километров в час за 12,8 секунды. Для сравнения, McLaren P1 на это требуется 16,5 секунды. Время разгона до «сотни» производитель пока не раскрывает. Максимальная скорость супергибрида составляет 403 километра в час.
В кузове McLaren Speedtail проложено множество воздуховодов для оптимального распределения набегающих потоков воздуха. Передние колеса закрыты фиксированными аэродинамическими колпаками из углепластика. По аэродинамическим соображениям у гиперкара отсутствуют ручки дверей, а боковые зеркала заменены убирающимися в двери камерами. Сзади расположена пара подвижных элеронов из гибкого углепластика, которые составляют единое целое с карбоновым кузовом - расстояние между подвижной частью и фиксированной всего один миллиметр.
Салон гиперкара оборудован тремя креслами с каркасами из углепластика. Верхняя часть лобового стекла самозатемняется. В отделке используется тонкопленочный карбон, разработанный часовой мануфактурой Richard Mille. Этот материал состоит из большого количества очень тонких слоев углеволокна, переплетенных под углом в 45 градусов и создающих на поверхности рисунок «текущей воды». Из него сделана, в частности, верхняя консоль, подрулевые лепестки и накладки на руле.
Кузовные детали - сплиттер, диффузор, сделаны из материала под названием Titanium Deposition Carbon Fibre, который представляет собой углеволокно с напылением из титана. Последний можно анодировать, чтобы придать определенный оттенок.
McLaren Speedtail станет первой моделью, разработанной в рамках стратегического плана развития Track25. Согласно документу, в течение семи лет марка выпустит 18 новых машин, при этом все суперкары к этому времени станут гибридными. Также будут разработаны новые вспомогательные системы управления и высокопроизводительные батарейные установки, способные обеспечить до 30 минут на гоночном треке.
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