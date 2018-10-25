В США создали беспроводную зарядку для электромобилей, способную передавать 120 кВт мощности

Ученые Окриджской национальной лаборатории представили прототип новой беспроводной зарядки для электромобилей, которая способна передавать до 120 кВт мощности - в шесть раз больше того, на что были способны предшествующие версии этой зарядки. Эффективность при этом достигает 97%, что сопоставимо с привычными проводными зарядными устройствами.

Разработчики называют новую систему большим шагом вперед, особенно что касается скорости зарядки. В лабораторных условиях мощность передавалась через 15-сантиметровую воздушную прослойку между двумя магнитными катушками. Примерно столько же в среднем составляет дорожный просвет автомобиля.

Ученые стремились не только повысить мощность, но при этом и сохранить габариты - это важно для последующей коммерческой стадии проекта. Решить оба вопроса позволила новая конструкция катушки с применением карбида кремния.

Ожидается, что в будущем такая система сможет передавать 350-400 кВт энергии - по крайней мере именно такую цель ставят перед собой разработчики.