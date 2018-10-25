Начались продажи первой серийной машины с камерами вместо зеркал

В Японии начались продажи седана Lexus ES седьмого поколения, который стал первой серийной моделью с камерами вместо боковых зеркал. Новинка представляет собой компактные модули с аэродинамическим дизайном, транслирующие картинку на дисплеи, установленные в нижней части передних стоек.

Небольшой размер камер призван улучшить обзорность и снизить уровень шума от ветра. Дизайн модулей делает их неподверженными влиянию осадков: он практически полностью исключает налипание на камерах снега и скопление воды.

Изображение с «виртуальных» зеркал транслируется на пятидюймовые дисплеи, установленные в нижней части передних стоек.





Система автоматически активирует нужную область обзора - левая сторона, правая и позади автомобиля - при включении поворотников или задней передачи. Водитель также может вручную активировать камеры, чтобы расширить периферийный обзор области вокруг машины.