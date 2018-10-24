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Samsung выпустит первый в мире ноутбук со сгибающимся экраном
23:08 23.10.2018 |
Не секрет, что Samsung готовит к выпуску смартфон, оборудованный гибким экраном. Анонс этого аппарата ожидается в начале ноября на конференции Samsung Developer Conference. В дальнейшем же, как сообщают сетевые источники, южнокорейский гигант может начать использовать гибкие экраны и в других устройствах.
В ходе недавнего интервью представитель Samsung подтвердил, что еще до фенов и стиральных машин нового поколения на рынке появится первый ноутбук, экран которого сможет сгибаться пополам.
«Как и в случае с гибкими смартфонами, Samsung сотрудничает с производителями дисплеев с целью разработки лэптопов с гибким экраном, которые будут не просто складываться, а создадут качественно новый пользовательский опыт», - приводит ресурс The Korea Herald заявления представителей Samsung.
Увы, вдаваться в какие-либо подробности о проекте в компании не стали. Но можно предположить, что речь идёт о портативном компьютере, у которого вся внутренняя поверхность будет представлять собой единый экран, сгибающийся посередине.
Ноутбук Samsung с гибким дисплеем вряд ли увидит свет ранее следующего года. И даже после поступления в продажу подобные лэптопы будут оставаться нишевыми продуктами в силу своей необычности и цены, которая окажется довольно высокой.
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