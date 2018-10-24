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Автоконцерны ускоряют разработку электрогрузовиков
11:26 23.10.2018 |
Под давлением регуляторов, которые выступают за сокращение выбросов, производители грузовых автомобилей разрабатывают электрокары и транспортные средства на водородном топливе. Они получили заказы от компаний с большим парком грузовиков, таких как Walmart Inc, United Parcel Service Inc и Anheuser Busch Inbev NV.
Трудность состоит в том, чтобы оценить, насколько большим будет рынок электрических коммерческих грузовиков, особенно за пределами Китая. Ограниченный диапазон пробега электрических или водородных грузовиков и недостаточно развитая инфраструктура для зарядки могут сдерживать продажи.
В Китае регулирующие органы рассматривают долгосрочный план по замене 1 млн дизельных грузовиков более экологичными видами транспорта, включая электрические модели. Некоторые китайские порты и города запрещают дизельные грузовики, что может значительно увеличить продажи.
В США перспективы спроса на электромобили более облачны. Некоторые аналитики считают, что к середине 2020-х гг. ежегодные продажи электрогрузовиков в США могут исчисляться всего лишь сотнями.
Директор подразделения коммерческих автомобилей Hyundai Motor Co Марк Фреймюллер отметил, что автотранспортные компании неохотно покупают грузовики без заправочных станций, в то время как операторы заправочных станций не хотят устанавливать их без наличия клиентов-автоперевозчиков.
Батареи электромобилей могут заряжаться несколько часов, а зарядных станций не хватает в большинстве штатов США. Водородные грузовики могут заправиться примерно за то же время, что и дизельные, но водородные заправочные станции встречаются еще реже.
В начале 2018 г. на европейском автомобильном рынке начался сбор предзаказов на электрический грузовик Tesla Semi, представленный осенью прошлого года.
Walmart стала одной из первых крупных компаний, зарезервировавших грузовики. Ритейлер в последнее время очень активно инвестирует в технологическое развитие, чтобы выгодно конкурировать с Amazon.
Знаменитый производитель безалкогольных напитков PepsiCo сделал крупный предзаказ на покупку грузовиков на $2 млн. Отмечалось, что PepsiCo собирается использовать Tesla Semi для транспортировки товаров и напитков между производственными и распределительными предприятиями, а также для доставки товаров в отделы розничной торговли в радиусе 800 км.
Американская пивоваренная компания Anheuser-Busch, вторая по величине в мире после InBev и крупнейшая в США, в декабре заказала 40 грузовиков. Sysco оформила предзаказ на 50 машин, логистические фирмы UPS и DHL заказали 125 и 10 тягачей соответственно.
Tesla работает с потенциальными клиентами, включая UPS, Pepsico и Anheuser-Busch, над строительством зарядных станций на их объектах.
Volvo AB начнет производство своего первого полностью электрического коммерческого грузовика в этом году. Ожидается, что продажи в Европе начнутся в следующем году, в Северной Америке - в 2020 г.
Daimler AG выпустит грузовики eCascadia с диапазоном пробега 250 миль в 2021 г. Концерн к 2019 г. инвестирует более €2,5 млрд в исследования и разработки для грузовиков, при этом более €500 млн выделено на тяжелые электрогрузовики и беспилотные технологии.
Японская Toyota Motor Corp тем временем тестирует два прототипа тягачей на водороде в Калифорнии.
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