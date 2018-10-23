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Uber готовится запустить сервис доставки еды дронами к 2021 году
23:21 22.10.2018 |
Компания Uber Technologies Inc., разработчик приложения для заказа такси, планирует к 2021 году запустить сервис по доставке еды с использованием дронов.
Согласно списку вакансий, опубликованному на сайте Uber, компания приглашает на работу специалиста, который сможет помочь создать работоспособные беспилотные летательные аппараты уже в следующем году, с возможностью их коммерческого использования на нескольких рынках к 2021 году.
В перечне требований к специалисту по дронам указано, что он должен «обеспечить безопасные, законные, эффективные и масштабируемые полёты». Перечень вакансий имеет отношение к UberExpress. Так называют внутри компании подразделение, занимающееся разработкой дронов для транспортировки продуктов, которое входит в сервис UberEats по быстрой доставке еды из ресторанов.
После того, как ресурс The Wall Street Journal послал запрос Uber по поводу списка вакансий под названием «Стандарты и обучение полётам», та сразу удалила его со своего сайта. Представитель компании объяснил, что публикация не вполне отражает программу компании, которая всё ещё находится на начальном этапе.
Исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) рассказал на прошедшей в мае конференции, посвящённой летающим такси, что компания планирует провести ограниченное тестирование доставки еды беспилотными летательными аппаратами. Но публикация списка вакансий говорит о том, что Uber гораздо серьёзнее относится к этой инициативе, чем считалось ранее.
«Нам нужны летящие гамбургеры», - заявил г-н Хосровшахи на конференции. По его словам, использование дронов сделает возможной доставку еды в течение 5-30 минут.
Как известно, Uber выбрала Сан-Диего для тестирования коммерческих дронов в рамках федеральной программы, в которой также участвуют такие компании, как Alphabet и FedEx Corp.
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