Финансовые новости
- |
- 19.10.18
- |
- 14:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Uber начал предоставлять в аренду грузовые автомобили
12:12 19.10.2018 |
Сервис заказа такси Uber объявил о создании нового подразделения Powerloop, которое будет предоставлять компаниям в аренду грузовые автомобили.
Powerloop будет частью сервиса Uber Freight, который связывает дальнобойщиков с грузоотправителями, указано в сообщении компании.
Uber утверждает, что Powerloop, благодаря налаженным связям, избавит перевозчиков от ожидания заказа и позволит грузоотправителям производить погрузку тогда, когда им удобно, а не терять время в ожидании прибытия трейлера перевозчика.
В настоящее время новый сервис проходит тестирование в Техасе, но в будущем Uber планирует расширить географию бизнеса на другие штаты.
Одним из первых клиентов Powerloop стала пивоваренная компания Anheuser-Busch Companies, владеющая брендами Budweiser и Bud Light. По словам вице-президента Anheuser-Busch по материально-техническому обеспечению системы закупок в Северной Америке Тайса Соетерса (Ties Soeters), предоставляемые напрокат по заказу фуры позволяют перевозчикам на четверть сократить время доставки груза. В ходе тестирования компания уже успела задействовать для доставки напитков порядка 250 грузовиков сервиса Powerloop.
Flipboard
Следует отметить, что в развёртывании нового бизнеса Uber придётся столкнуться с жёсткой конкуренцией со стороны крупных игроков, таких как поставщик мультимодальных перевозок C.H. Robinson Worldwide Inc и провайдер транспортных услуг и решений для управления поставками Echo Global Logistics.
По мнению президента Armstrong & Associates Эвана Армстронга (Evan Armstrong), проект ожидает тяжёлая битва с крупными компаниями. «Грузоотправители могут легко прийти к соглашению с более крупными компаниями, занимающимися грузоперевозками, и договориться о более приемлемых ценах, чем те, которые сможет предложить Uber», - говорит Армстронг.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Угроза для монополии. Зачем Украине нужны частные локомотивы
|Импортеры и инвесторы в валютные ОВГЗ взвинтили курс доллара на межбанке
|Бюджет-2019: Сколько денег и на что их выделят
|Разрыв шаблонов: Почему Ляшко решил подыграть «оппоблоковцам» относительно Андреевской церкви
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Uber начал предоставлять в аренду грузовые автомобили
|E Ink разработала технологию беспроводного питания дисплеев на «электронных чернилах»
|Samsung представила свой первый компьютер с Windows 10 и однокристальной системой Snapdragon 850
|Ветка Hyperloop через весь штат Миссури получила положительное технико-экономическое обоснование
|Дешевый смартфон Lenovo K5 Pro получил 6 ГБ ОЗУ, качественные камеры, стереодинамики и емкий аккумулятор
|Check Point: уровень скрытого майнинга на устройствах Apple вырос на 400%
Это интересно
|Смартфоны на Android подорожают для европейцев - Google хочет брать деньги за установку своих сервисов
|EBay подала в суд на Amazon
|Раскрыт BMW X7 — гигантский семиместный кроссовер
|Смартфон Lenovo K9: экран 5,7 дюйма, две сдвоенные камеры и SoC MediaTek Helio P22 при цене $123
|Android будет шифровать резервные копии с помощью пароля для разблокировки
|Убийство Элен Пастор: зять миллиардерши из Монако признался, что заказал ее
|Nation Brands 2018: топ-10 стран с самыми дорогими брендами