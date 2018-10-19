Uber начал предоставлять в аренду грузовые автомобили

Сервис заказа такси Uber объявил о создании нового подразделения Powerloop, которое будет предоставлять компаниям в аренду грузовые автомобили.

Powerloop будет частью сервиса Uber Freight, который связывает дальнобойщиков с грузоотправителями, указано в сообщении компании.

Uber утверждает, что Powerloop, благодаря налаженным связям, избавит перевозчиков от ожидания заказа и позволит грузоотправителям производить погрузку тогда, когда им удобно, а не терять время в ожидании прибытия трейлера перевозчика.

В настоящее время новый сервис проходит тестирование в Техасе, но в будущем Uber планирует расширить географию бизнеса на другие штаты.

Одним из первых клиентов Powerloop стала пивоваренная компания Anheuser-Busch Companies, владеющая брендами Budweiser и Bud Light. По словам вице-президента Anheuser-Busch по материально-техническому обеспечению системы закупок в Северной Америке Тайса Соетерса (Ties Soeters), предоставляемые напрокат по заказу фуры позволяют перевозчикам на четверть сократить время доставки груза. В ходе тестирования компания уже успела задействовать для доставки напитков порядка 250 грузовиков сервиса Powerloop.

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Следует отметить, что в развёртывании нового бизнеса Uber придётся столкнуться с жёсткой конкуренцией со стороны крупных игроков, таких как поставщик мультимодальных перевозок C.H. Robinson Worldwide Inc и провайдер транспортных услуг и решений для управления поставками Echo Global Logistics.

По мнению президента Armstrong & Associates Эвана Армстронга (Evan Armstrong), проект ожидает тяжёлая битва с крупными компаниями. «Грузоотправители могут легко прийти к соглашению с более крупными компаниями, занимающимися грузоперевозками, и договориться о более приемлемых ценах, чем те, которые сможет предложить Uber», - говорит Армстронг.