Ветка Hyperloop через весь штат Миссури получила положительное технико-экономическое обоснование

Как сообщает источник, компания Virgin Hyperloop One опубликовала результаты технико-экономического обоснования проекта маршрута, соединяющего Канзас-Сити, Колумбию и Сент-Луис.

Утверждается, что данный маршрут является коммерчески жизнеспособным. Судя по всему, это первое технико-экономическое обоснование у Virgin Hyperloop One.

Особых подробностей пока нет, но компания уверена, что стоимость билета в случае этого маршрута будет ниже, чем стоимость поездки на автомобиле. Кроме того, появление ветки «вакуумного поезда» увеличит количество людей, путешествующих между тремя городами, на 80%. За счёт сокращения времени в пути местная экономика должна получить дополнительные 410 млн долларов, а ещё 91 млн долларов будет сэкономлен за счёт разгрузки основного шоссе I-70, соединяющего эти города.

Расстояние между Канзас-Сити и Сент-Луисом составляет почти 400 км. На автомобиле это расстояние можно проехать за три-четыре часа, а путешествие на поезде Hyperloop займёт 28 минут.

Что же касается стоимости, её пока можно посчитать лишь приблизительно. Источник приводит расчёты, согласно которым среднестатистический американский автомобиль на путь между этими городами затратит топлива примерно на 30 долларов. Таким образом, цена билета должна быть ниже. Для сравнения, поездка на автобусе обойдётся от 22 до 65 долларов.