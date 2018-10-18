Финансовые новости
- |
- 18.10.18
- |
- 00:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Раскрыт BMW X7 — гигантский семиместный кроссовер
22:54 17.10.2018 |
Представив флагманскую модель X7, компания BMW завершила формирование линейки кроссоверов. Огромный полноприводник с внутризаводским обозначением G07 станет соперником для Mercedes-Benz GLS и Range Rover.
Новый BMW X7 на целых 229 миллиметров длиннее и без того крупного BMW X5, колесная база отличается на 130 миллиметров в большую сторону. Имея 5151 миллиметр от бампера до бампера, BMW X7 даже немного крупнее, чем Mercedes-Benz GLS и Cadillac Escalade, и уступает всего 48 миллиметров длиннобазному Рейндж Роверу.
В основе обоих кроссоверов лежит модульная платформа CLAR в версии с двухрычажной передней подвеской. Но руководитель проекта Йорг Вундер говорит, что BMW X7 - это гораздо больше чем просто длиннобазный вариант «икс-пятого». По уровню комфорта кроссовер должен быть близок к предствительскому седану седьмой серии. Салон оснащен тремя рядами сидений, мест может быть семь или шесть. По умолчанию их семь (на втором ряду ставится диван), но в качестве опции можно выбрать более комфортную шестиместную компоновку с тремя парами индивидуальных сидений на всех рядах. Все сиденья снабжены электрической регулировкой.
Уже в базовой комплектации BMW X7 получит четырехзонный климат-контроль и панорамную крышу. А в списке опций будет пятизонная климатика, увеличенная панорамная крыша Sky Lounge, стеклянная отделка органов управления, стереосистема Bowers & Wilkins и развлекательная система Professional для пассажиров задних рядов.
На первых порах покупатели BMW X7 смогут выбрать один из четырех двигателей: два бензиновых и пару дизелей. Версия xDrive50i с бензиновым V8 4.4 мощностью 462 лошадиных силы в России продаваться не будет. Для нас единственным бензиновым мотором будет рядная «шестерка» мощностью 340 сил в версии xDrive40i. Шестицилиндровый дизель B57 объемом три литра будет предложен в двух модификациях: базовой, мощностью 265 сил (для нас его отдачу снизили до 249 сил) в версии xDrive30d и флагманской 400-сильной версии с четырьмя турбинами на BMW X7 M50d.
Все двигатели сочетаются с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Steptronic и системой полного привода xDrive, где момент на передние колеса передается при помощи многодисковой муфты. А в оснащение спортивной М-модели X7 M50d также входит дифференциал M Sport с электронной блокировкой в приводе задних колес.
В отличие от BMW X5, который предлагается с пружинной или пневматической подвеской на выбор, все кроссоверы X7 будут оснащаться исключительно пневмоподвеской с электронноуправляемыми амортизаторами. Причем клиренс можно менять в диапазоне до 80 миллиметров нажатием кнопки на центральной консоли или при помощи ключа BMW Display Key.
Рулевой механизм с подруливанием задних колес и активные стабилизаторы поперечной устойчивости входят в число опций. Можно заказать и пакет Off-Road, добавляющий четыре внедорожных сценария работы бортовой электроники. В режимах xSand, xGravel, xRocks и xSnow меняется алгоритм работы «автомата», системы полного привода, отклики на педаль газа и клиренс автомобиля.
По умолчанию все BMW X7 будут оснащаться светодиодными фарами головного света, а в качестве опции предлагаются фары BMW Laserlight с лазерно-люминофорной секцией дальнего света, бьющей на 600 метров.
Как и полагается флагманской модели, BMW X7 снабжен богатым набором электронных помощников водителя: активным круиз-контролем с функцией Stop & Go, ассистентами руления и удержания в полосе, ассистентом перестроения, системами предупреждения о смене полосы движения, приоритетности проезда и наличия транспорта, движущегося в поперечном направлении. Ассистент парковки также включает ассистент движения задним ходом. Машины для американского рынка также получат ассистент экстренной остановки.
Новый полностью цифровой кокпит - уже в стандартной комплектации: сюда входит виртуальный щиток приборов и центральный дисплей диагональю 12,3 дюйма. В терминологии BMW это называется Live Cockpit Professional. Он выполнен на основе операционной системы BMW 7.0, обновляется через интернет и получит высококлассную систему голосового управления от Microsoft.
Выпуск кроссоверов BMW X7 развернут на заводе в Спартанберге. Он является базовым длявсех кроссоверов BMW с продольным расположением силового агрегата: X3, X4, X5 и X6.
Продажи новинки начнутся в конце 2018 года (в Европе). В зависимости от страны, купить BMW X7 можно будет минимум за 70-80 тыс. евро. Для понимания, стартовый вариант в США стоит 73,9 тыс. долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Напечатать триллион гривень и подорвать экономику. Что на самом деле требуют профсоюзы
|Засудить Варфоломея. Кирилл развивает в Турции гибридное православие
|Украина подскочила в мировом рейтинге конкурентоспособности
|Бизнес ожидает девальвации гривни до 29,6 грн/доллар в следующие 12 месяцев
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Раскрыт BMW X7 — гигантский семиместный кроссовер
|Смартфон Lenovo K9: экран 5,7 дюйма, две сдвоенные камеры и SoC MediaTek Helio P22 при цене $123
|Android будет шифровать резервные копии с помощью пароля для разблокировки
|Убийство Элен Пастор: зять миллиардерши из Монако признался, что заказал ее
|Nation Brands 2018: топ-10 стран с самыми дорогими брендами
|Epson обвинили в саботаже чернильных картриджей сторонних компаний
Это интересно
|Илона Маска отстранят от руководства Tesla на три года
|Представлены умные часы Huawei Watch GT
|Представлены флагманские смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro
|Mercedes-Benz планирует к 2020 году оборудовать автомобили S-класса системой автономного управления Level 3
|Audi выплатит 800 млн евро штрафа в связи с «дизельным скандалом»
|Palm вернулась к жизни с миниатюрным смартфоном-компаньоном на базе Android
|Исследование: внедрение блокчейна на корпоративном уровне оказалось сложнее, чем ожидалось