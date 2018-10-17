Intel заключила соглашение с Rolls-Royce о разработке автономных кораблей

Rolls-Royce на своем сайте анонсировала партнерство с Intel. Компании будут работать над автономными кораблями, которые смогут ходить по морям и океанам без экипажа на борту. Судна спроектирует Rolls-Royce, а Intel создаст систему навигации и контроля за плавучими дронами.

Искусственный интеллект станет работать тоже на решении Intel - планируется использовать процессоры семейства Xeon Scalable. Помимо этого на кораблях установят хранилища Intel 3D NAND SSD: судна не смогут выгружать в облако большой массив данных (около терабайта в день), пока не зайдут в доки, а на дальний рейс будет уходить несколько недель.

Мотивы разработки автономных кораблей примерно такие же, как у разработчиков самоуправляемых машин и самолетов - снижение аварийности. Сообщается, что из 70% крушений больших кораблей за последнее время пришлось на ошибку человека. Если его убрать, перевозка товаров станет надежнее и безопаснее, а заодно станет больше места для груза: не нужно проектировать каюты и зоны отдыха для экипажа. При этом человек все равно сможет дистанционно контролировать корабль.