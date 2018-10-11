Финансовые новости
- |
- 11.10.18
- |
- 14:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Range Rover Sport проехал на автопилоте по самой сложной дороге Великобритании
13:33 11.10.2018 |
Внедорожник Range Rover Sport, оснащенный системой автономного управления, успешно проехал по одной из самых сложных трасс Великобритании - кольцевой Coventry Ring Road. Автомобиль самостоятельно справлялся с перестроениями, проездом перекрестков и развязок, соблюдая правила движения и скоростное ограничение в 65 километров в час.
Беспилотник построили на базе обычного Range Rover Sport, оснащенного адаптивным круиз-контролем. Дополнительно на внедорожник установили навигационные сенсоры, приемник GPS-сигнала, радар и лазерный дальномер. Благодаря им автомобиль может автономно передвигаться по кольцевым развязкам, считывать сигналы светофоров, определять пешеходов, велосипедистов и другие машины на дорогах со сложной схемой движения.
Для движения беспилотный Range Rover Sport также использует стандарт связи автомобилей с инфраструктурой (V2X), который позволяет получать информацию от других машин и, например, светофоров при пересечении перекрестков. Аналогичную систему под названием Smart Intersection недавно представила Honda.
Испытание стало частью финансируемого правительством Великобритании проекта UK Autodrive. Трехгодичная программа, которая ставила своей целью тестирование автономных и подключенных к Сети автомобилей на дорогах Милтон-Кинс и Ковентри, завершится в конце октября. Общая сумма инвестиций в проект составила 20 миллионов фунтов стерлингов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ползучее наступление: Что за село заняли ВСУ под Волновахой
|На удар по доллару не хватило гривны — у банков мало денег
|Выстрел себе в ногу: Зачем Гриценко превращает себя в «агента Кремля»
|Киевские застройщики к декабрю во второй раз поднимут цены на жилье
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Range Rover Sport проехал на автопилоте по самой сложной дороге Великобритании
|Дебют игрового смартфона Razer Phone 2: чип Snapdragon 845 и 120-Гц дисплей
|Google Call Screen — функция для борьбы со спамом и для тех, кто не любит принимать звонки от неизвестных номеров
|Как дают чаевые в разных странах мира
|Страны ЕС предварительно договорились о сокращении автомобильных выбросов СО2 на 35% к 2030г
|BlaBlaCar решил ввести платные услуги для пассажиров с ноября
Это интересно
|Представлен смарт-дисплей Google Home Hub
|Facebook представила собственный умный дисплей для видеоконференций
|Google ужесточит правила доступа к данным Gmail для сторонних приложений
|Картину Бэнкси купили за миллион фунтов. Потом она сразу самоуничтожилась
|Microsoft позволит играть в игры для Xbox где угодно и на чем угодно
|Названы самые экономичные сити-кары
|В Apple придумали добавить в перо ультразвуковые датчики