Range Rover Sport проехал на автопилоте по самой сложной дороге Великобритании

Внедорожник Range Rover Sport, оснащенный системой автономного управления, успешно проехал по одной из самых сложных трасс Великобритании - кольцевой Coventry Ring Road. Автомобиль самостоятельно справлялся с перестроениями, проездом перекрестков и развязок, соблюдая правила движения и скоростное ограничение в 65 километров в час.





Беспилотник построили на базе обычного Range Rover Sport, оснащенного адаптивным круиз-контролем. Дополнительно на внедорожник установили навигационные сенсоры, приемник GPS-сигнала, радар и лазерный дальномер. Благодаря им автомобиль может автономно передвигаться по кольцевым развязкам, считывать сигналы светофоров, определять пешеходов, велосипедистов и другие машины на дорогах со сложной схемой движения.

Для движения беспилотный Range Rover Sport также использует стандарт связи автомобилей с инфраструктурой (V2X), который позволяет получать информацию от других машин и, например, светофоров при пересечении перекрестков. Аналогичную систему под названием Smart Intersection недавно представила Honda.

Испытание стало частью финансируемого правительством Великобритании проекта UK Autodrive. Трехгодичная программа, которая ставила своей целью тестирование автономных и подключенных к Сети автомобилей на дорогах Милтон-Кинс и Ковентри, завершится в конце октября. Общая сумма инвестиций в проект составила 20 миллионов фунтов стерлингов.