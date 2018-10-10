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BlaBlaCar решил ввести платные услуги для пассажиров с ноября
11:42 10.10.2018 |
Онлайн-сервис BlaBlaCar, предоставляющий услуги по поиску попутчиков для водителей автомобилей, решил ввести платные услуги для пассажиров с ноября.
Об этом говорится в сообщении сервиса, передают Українськi Новини.
"Через 4 года динамичного роста сервиса в Украине BlaBlaCar начинает процесс монетизации. В ноябре 2018 сервис предложит пассажирам выбрать один из вариантов платного доступа: в день или в месяц. Поездки на короткие дистанции (до 120 км) останутся бесплатными. Водители продолжат пользоваться сервисом бесплатно, как раньше", - говорится в нем.
Согласно сообщению, сервис решил ввести для пассажиров платный доступ для бронирования мест.
В частности пассажирам будет доступен небольшой бесплатный период, после чего им нужно будет выбрать один из вариантов платного доступа: на 1 день за 49 гривен или на 1 месяц за 59 гривен.
Оплатить доступ к бронированию можно будет на сайте или в мобильном приложении BlaBlaCar.
Компенсировать транспортные расходы водителю можно будет наличными, как раньше.
Сообщается, что итоговая стоимость поездки для пассажира будет сопоставимой с ценами за билет на автобус или поезд.
Сервис продолжит контролировать размер компенсации, которую может попросить у попутчиков водитель, что позволит ему лишь частично покрывать свои транспортные расходы, но не получать прибыль.
Как сообщали Українськi Новини, BlaBlaCar - крупнейший в мире райдшеринговый сервис.
На рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года.
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