BlaBlaCar решил ввести платные услуги для пассажиров с ноября

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

BlaBlaCar решил ввести платные услуги для пассажиров с ноября

11:42 10.10.2018 |

Транспорт

 

Онлайн-сервис BlaBlaCar, предоставляющий услуги по поиску попутчиков для водителей автомобилей, решил ввести платные услуги для пассажиров с ноября.

Об этом говорится в сообщении сервиса, передают Українськi Новини.

"Через 4 года динамичного роста сервиса в Украине BlaBlaCar начинает процесс монетизации. В ноябре 2018 сервис предложит пассажирам выбрать один из вариантов платного доступа: в день или в месяц. Поездки на короткие дистанции (до 120 км) останутся бесплатными. Водители продолжат пользоваться сервисом бесплатно, как раньше", - говорится в нем.

Согласно сообщению, сервис решил ввести для пассажиров платный доступ для бронирования мест.

В частности пассажирам будет доступен небольшой бесплатный период, после чего им нужно будет выбрать один из вариантов платного доступа: на 1 день за 49 гривен или на 1 месяц за 59 гривен.

Оплатить доступ к бронированию можно будет на сайте или в мобильном приложении BlaBlaCar.

Компенсировать транспортные расходы водителю можно будет наличными, как раньше.

Сообщается, что итоговая стоимость поездки для пассажира будет сопоставимой с ценами за билет на автобус или поезд.
Сервис продолжит контролировать размер компенсации, которую может попросить у попутчиков водитель, что позволит ему лишь частично покрывать свои транспортные расходы, но не получать прибыль.

Как сообщали Українськi Новини, BlaBlaCar - крупнейший в мире райдшеринговый сервис.

На рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года.
По материалам: Українські Новини
 

ПО РУБРИКАМ

12:32 Справочный курс гривни 10 октября укрепился до 27,9993 грн

11:54 PwC поможет в разработке новых стандартов для стейблкоинов

11:35 Курсы валют по карточным операциям 10.10.18

10:52 Остатки средств на корсчетах банков 10.10.18

10:46 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 09.10.18

10:36 США оштрафовали HSBC на $765 млн за продажу обесценившихся ипотечных ценных бумаг

09:39 Долларовый индекс снижается 10 октября на фоне стабилизации доходностей US Treasuries

08:47 Исследование: прибыльность биткоин-майнинга упала, несмотря на рекордные доходы в $4,7 млрд

08:23 Биржи АТР 10 сентября торгуются разнонаправленно на фоне глобальной неопределенности

08:08 НБУ утвердил новую редакцию положения о BankID

07:49 Биржи США закрылись разнонаправленно на снижении доходности облигаций и новостях МВФ

09.10 9 октября стало большим разочарованием для продавцов безналичной валюты

09.10 Индекс ПФТС 9 октября перешел к снижению

09.10 Минфин повысил ставку по 15-16-мес. ОВГЗ в долларах до 7,5% и по 8-мес. ОВГЗ в евро до 4,6%

09.10 НБУ за 9 мес. 2018г возвратил по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,1 млрд грн

• дальше…

09:32 Цены на нефть опускаются 10 октября после скачка накануне, Brent - на уровне $84,79 за баррель

09:22 МВФ ожидает в 5-летней перспективе снижение уровня совокупного госдолга Украины до 53% ВВП

08:18 С момента запуска в Украине малой приватизации удалось продать 84 объекта

08:03 Глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил планы возобновить закупку газа у Туркмении с января 2019 г

09.10 Инфляция в Украине в сентябре подскочила до 1,9%, в годовом измерении замедлилась до 8,9% - Госстат

09.10 Минфин повысил ставку по 15-16-мес. ОВГЗ в долларах до 7,5% и по 8-мес. ОВГЗ в евро до 4,6%

09.10 Украина наладит с Турцией выпуск военных средств радиосвязи

09.10 Украина приблизилась к отмене моратория на продажу земли - Всемирный банк

09.10 Польша переходит с российского на американский газ

09.10 Цены на нефть растут 9 сентября, Brent подорожала до $84,6 за баррель

• дальше…

09:45 США приняли стратегию по защите от электромагнитного оружия

09:16 Отток капитала из России набирает обороты

08:30 Минфин Турции призвал бизнес снизить цены из-за инфляции

09.10 Доклад, который Россия хотела протолкнуть в ПАСЕ, перенесли на январь - И.Геращенко

09.10 Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли

09.10 Bellingcat рассказал, как выяснил имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

09.10 Польша переходит с российского на американский газ

09.10 Brexit создает риски для деривативов на 41 трлн фунтов - Банк Англии

09.10 МФВ снизил прогноз роста мирового ВВП в 2018-2019 гг

09.10 «Левада-центр» сообщил о падении рейтинга доверия Путину на 20 процентов за год

09.10 Bellingcat назвал имя второго подозреваемого в отравлении в Солсбери

08.10 Как латвийская «партия регионов» ломает игру Путину

08.10 Власти Китая заподозрили экс-президента Интерпола в коррупции

08.10 Apple и Amazon опровергли сообщения о шпионских чипах в серверах

08.10 Майкл Помпео и Ким Чен Ын договорились о втором саммите США и КНДР

• дальше…

08:36 Шулявский мост снесут в ноябре

09.10 Киесовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы

09.10 «Нафтогаз», «Киевнерго» и «Киевтеплоэнерго» подписали мировое соглашение

09.10 С 1 января 2022 года в Украину могут вернуться обязательные регулярные техосмотры транспортных средств

08.10 В Украине с сегодняшнего дня восстановили контроль скорости на дорогах: перечень трасс

04.10 Патрульная полиция начнет фото- и видеофиксацию нарушений ПДД с 8 октября

04.10 Кабмин разрешил обмен паспорта в форме книжки на ІD-карточку

04.10 Застройщики рискнули повысить цены на жилье

03.10 В Киеве дорожает аренда однокомнатных квартир

03.10 Кабмин принял решение начать отопительный сезон с 15 октября - Гройсман

02.10 Под Киевом заработала система видеонаблюдения с распознаванием номеров авто

02.10 Киевтеплоэнерго выкупило имущество компании Ахметова

02.10 Бич застройщиков. Почему цены на жилье в Киеве могут вырасти

28.09 Патрульная полиция получила лазерные измерители скорости TruCAM

28.09 У Кличко объяснили, почему новый закон о парковке не заработал полностью

• дальше…

12:10 Бардак в пятой колонне. Как Новинский и Захарченко будут отбирать голоса у Рабиновича и Бойко

09:05 «Пловец» с «Копьем». Пригодится ли ВСУ новая плавающая «эрзац-БМП»

09.10 Кто теперь боится Гацко. Садовый оставил Гриценко наедине с собственным рейтингом

09.10 Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения к резолюции о «прощении» РФ

09.10 Пожар на арсенале под Ичней начался после 4 взрывов на его территории - замначальника генштаба ВСУ

09.10 СБУ рассматривает версию диверсии в связи со взрывами на арсенале Минобороны в Черниговской области

09.10 Больше и дальше. Как в Украине улучшили РСЗО «Град» и «Смерч»

08.10 Луценко не намерен повторно вносить в Раду представление о снятии неприкосновенности с депутата Дунаева (ОБ)

08.10 Регламентный комитет Рады считает представление на снятие неприкосновенности с депутата Вилкула (ОБ) законным

08.10 Метаморфозы кума. Как Медведчуку позволили побыть маленьким Путиным

08.10 Как в песок. Почему Кирилл считает, что Варфоломея придумали в Генштабе Украины

08.10 Регламентный комитет Рады считает представление на снятие неприкосновенности с депутата Колесникова (ОБ) законным

08.10 Поэтапная стратегия. Как в Украине возрождают боевую авиацию

08.10 ЕС обвинил Россию в нарушении прав Сенцова

05.10 Что означает переход NewsOne под крышу Тараса Козака

• дальше…

11:42 BlaBlaCar решил ввести платные услуги для пассажиров с ноября

11:18 Pixel 3 и 3 XL: чем отвечают конкурентам новые смартфоны Google

08:47 Исследование: прибыльность биткоин-майнинга упала, несмотря на рекордные доходы в $4,7 млрд

09.10 Представлен смарт-дисплей Google Home Hub

09.10 Facebook представила собственный умный дисплей для видеоконференций

09.10 Google ужесточит правила доступа к данным Gmail для сторонних приложений

09.10 Microsoft позволит играть в игры для Xbox где угодно и на чем угодно

09.10 Названы самые экономичные сити-кары

09.10 В Apple придумали добавить в перо ультразвуковые датчики

09.10 Социальную сеть Google+ закроют для пользователей

08.10 Amazon научила голосовой помощник Alexa связывать разные умения

08.10 Mazda рассчитывает к 2030 году полностью перейти на электромобили и гибриды

08.10 Первая ступень Falcon 9 впервые вернулась на космодром в Калифорнии

08.10 Google выпустила приложение Voice Access для голосового управления Android-устройствами

08.10 Honda научит автомобили «видеть» сквозь стены

• дальше…

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень

09.08 Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

09.08 Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы

07.08 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 1 полугодии превысил 1 млрд грн

06.08 Как правильно просить коллег о помощи

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно