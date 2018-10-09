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Названы самые экономичные сити-кары
11:36 09.10.2018 |
Немецкие эксперты протестировали компактные автомобили, после чего выбрали десять наиболее экономных моделей, передает AUTO BILD.
1-е место: Renault Clio Grandtour Energy dCi 90 Start & Stop Luxe (90 л.с.).
Цена - 18 тыс. 190 евро. Официальный расход топлива - 3,6 л. Расход топлива во время тестов - 4,3 л.
2-е место: Ford Fiesta 1.6 TDCi Titanium (95 л.с.).
Цена - 18 тыс. 850 евро. Официальный расход топлива - 3,6 л. Расход топлива во время тестов - 4,6 л.
3-е место: Mitsubishi Space Star 1.0 (71 л.с.).
Цена - 9 тыс. 990 евро. Официальный расход топлива - 4,2 л. Расход топлива во время тестов - 4,7 л
4-е место: Toyota Yaris Hybrid 1.5 VVT-i Comfort (100 л.с.).
Цена - 18 тыс. 690 евро. Официальный расход топлива - 3,3 л. Расход топлива во время тестов - 4,9 л.
5-е место: VW Polo 1.2 TSI Blue Motion Technology DSG FRESH (90 л.с.).
Цена - 17 тыс. 600 евро. Официальный расход топлива - 4,7 л. Расход топлива во время тестов - 5,2 л.
6-е место: Peugeot 208 82 VTI Active (82 л.с.)
Цена - 15 тыс. 200 евро. Официальный расход топлива - 4,5 л. Расход топлива во время тестов - 5,2 л.
7-е место: Mitsubishi Space Star 1.2 Clear Tec Shine+ (80 л.с.).
Цена - 14 тыс. 290 евро. Официальный расход топлива - 4,3 л. Расход топлива во время тестов - 5,2 л.
8-е место: Mini Cooper D (116 л.с.).
Цена - 22 тыс. 350 евро. Официальный расход топлива - 3,5 л. Расход топлива во время тестов - 5,2 л.
9-е место: Dacia Sandero dCi 90 S&S Laureate (90 л.с.).
Цена - 12 050 евро. Официальный расход топлива - 3,5 л. Расход топлива во время тестов - 5,2 л.
10-е место: Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet (111 л.с.).
Цена - 17 тыс. 990 евро. Официальный расход топлива - 4,4 л. Расход топлива во время тестов - 5,3 л.
Компактные автомобили - это модели С-сегмента длиной от 4,1 до 4,4 м.
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