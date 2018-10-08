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Mazda рассчитывает к 2030 году полностью перейти на электромобили и гибриды
15:16 08.10.2018 |
Компания Mazda Motor заявила, что все автомобили, которые она будет производить в 2030 году, будут оснащены электродвигателями. Львиную долю составят модели с гибридными силовыми установками. Чисто аккумуляторных электромобилей будет 5%.
Первые чисто аккумуляторные электромобили появятся в каталоге японского производителя в 2020 году. Одновременно с моделью на аккумуляторах будет разрабатываться модель, в которой для увеличения дальности пробега будет роторный двигатель внутреннего сгорания собственной разработки Mazda.
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