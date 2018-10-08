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Honda научит автомобили «видеть» сквозь стены
11:02 08.10.2018 |
Компания Honda продемонстрировала работу новой системы безопасности, призванной снизить количество аварий на перекрестках. Технология Smart Intersection использует возможности протокола связи автомобилей с инфраструктурой (V2X), программное обеспечение для распознания объектов и установленные на светофорах камеры.
Основа Smart Intersection - четыре камеры, установленные на каждом углу перекрестка и фиксирующие объекты на расстоянии до 91 метра. Изображение с них транслируется на вычислительную платформу, где с помощью разработанного Honda программного обеспечения создается 360-градусная картинка местности, классифицируются транспортные средства и другие движущиеся объекты (пешеходы и велосипедисты).
Соответствующая информация передается на подключенные к системе автомобили, бортовой компьютер которых дешифрует данные и выводит аудиовизуальные предупреждения, помогая водителю предпринять правильные действия для избежания столкновения. Это позволяет автомобилям буквально видеть сквозь стены зданий вне зависимости от погодных условий, делая проезд перекрестков более безопасным. По данным статистики, именно на них происходит до 40 процентов аварий, в которых гибнет семь тысяч американцев ежегодно.
Пилотный запуск системы, разработанной при поддержке властей Мэрисвилля, стал частью проекта 33 Smart Mobility Corridor, в рамках которого на 56-километровом участке шоссе №33 будет создана зона для безопасного движения беспилотных и подключенных к Сети автомобилей.
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