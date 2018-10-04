Renault показала роскошный беспилотник

Сфотографированный на улицах Варшавы месяц назад футуристичный прототип Renault дебютировал под именем EZ-Ultimo в Париже. По замыслу компании, роскошный беспилотник может стать продолжение сервиса отеля, курорта или авиакомпании класса люкс.





Габаритная длина EZ-Ultimo составляет 5,8 метра. Прототип длиннее нового Rolls-Royce Phantom, но при этом ниже хэтчбека MINI. Машина позиционируется как автономное райдшеринговое решение: в компании хотят изменит подход к сервису кратковременных поездок по городу. Беспилотник можно использовать для организации частных туристических экскурсий, а также в роли роскошного бизнес-шаттла.

Доступ в салон EZ-Ultimo открывается через автоматические двери. Кресла для удобства посадки сдвигаются и поворачиваются. В отделке интерьера, напоминающего каюту первого класса, используется натуральное дерево, мрамор и кожа. За развлечения пассажиров в дороге отвечает система Augmented Editorial Experience - иммерсивная виртуальная среда, которая предоставляет доступ к любому персонализированному контенту и мультимедийным данным. Так, пассажиры смогут использовать систему в пути, например, для обучения.

Прототип оснащен полноуправляемым шасси, электромотором на передней оси и литий-ионными батареями. Мощность силовой установки и запас хода в компании не называют.





В середине сентябре Renault показала решение для организации доставки «последней мили». Это платформа EZ-PRO, состоящая из ведущей автономной и беспилотных ведомых робокапсул. Так как компания пока не готова полностью довериться искусственному интеллекту, в головной капсуле будет находится «консьерж», ответственный за планировку маршрута, контроль сроков доставки и обслуживание флота модульных робофургонов.