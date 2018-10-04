Финансовые новости
- |
- 04.10.18
- |
- 16:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Renault показала роскошный беспилотник
10:45 04.10.2018 |
Сфотографированный на улицах Варшавы месяц назад футуристичный прототип Renault дебютировал под именем EZ-Ultimo в Париже. По замыслу компании, роскошный беспилотник может стать продолжение сервиса отеля, курорта или авиакомпании класса люкс.
Габаритная длина EZ-Ultimo составляет 5,8 метра. Прототип длиннее нового Rolls-Royce Phantom, но при этом ниже хэтчбека MINI. Машина позиционируется как автономное райдшеринговое решение: в компании хотят изменит подход к сервису кратковременных поездок по городу. Беспилотник можно использовать для организации частных туристических экскурсий, а также в роли роскошного бизнес-шаттла.
Доступ в салон EZ-Ultimo открывается через автоматические двери. Кресла для удобства посадки сдвигаются и поворачиваются. В отделке интерьера, напоминающего каюту первого класса, используется натуральное дерево, мрамор и кожа. За развлечения пассажиров в дороге отвечает система Augmented Editorial Experience - иммерсивная виртуальная среда, которая предоставляет доступ к любому персонализированному контенту и мультимедийным данным. Так, пассажиры смогут использовать систему в пути, например, для обучения.
Прототип оснащен полноуправляемым шасси, электромотором на передней оси и литий-ионными батареями. Мощность силовой установки и запас хода в компании не называют.
В середине сентябре Renault показала решение для организации доставки «последней мили». Это платформа EZ-PRO, состоящая из ведущей автономной и беспилотных ведомых робокапсул. Так как компания пока не готова полностью довериться искусственному интеллекту, в головной капсуле будет находится «консьерж», ответственный за планировку маршрута, контроль сроков доставки и обслуживание флота модульных робофургонов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Венгрия высылает украинского консула в ответ на действия Киева
|Рада приняла за основу законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
|Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины с 3,5% до 3,3% в 2018
|Рада просит СНБО ввести санкции против юрлиц-учредителей телеканалов «112 Украина» и «NewsOne»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Флагманский камерофон LG V40 ThinQ с пятью камерами представлен официально
|Renault показала роскошный беспилотник
|54% криптовалютных бирж имеют брешь в системе безопасности
|Российский миллиардер обвинил Sotheby's в крупнейшем арт-мошенничестве
|Планшет Microsoft Surface Pro 6: чёрная отделка и 4-ядерные CPU
|BMW представила совершенно новую «трешку»
Это интересно
|Facebook грозит штраф в $1,66 млрд за утечку данных пользователей
|Ford, Uber и Lyft улучшат транспортную инфраструктуру городов
|Нобелевскую премию по медицине дали за иммунотерапию раковых заболеваний
|Microsoft поможет Volkswagen подключить автомобили к облаку
|Уязвимость в Telegram раскрывала IP-адреса пользователей
|BMW сделала дальнобойный электрокар i3
|Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам США: заплатит штраф и выйдет из совета директоров Tesla